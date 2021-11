Ils réclament la nomination de la troisième dose du vaccin mais c’est une arnaque

08/11/2021 à 09:55 CET

INCIBE alerte d’une nouvelle fraude. Ils ont détecté des appels à des utilisateurs usurpant l’identité de la Sécurité sociale, dans lesquels on leur demande un code qu’ils ont reçu via SMS sur vos appareils mobiles. Pendant l’appel, il est indiqué qu’il s’agit d’un code de vérification pour recevoir la troisième dose du vaccin covid mais, en réalité, c’est le code que WhatsApp envoie pour pouvoir se connecter depuis un autre appareil.

L’Institut national de cybersécurité, basé à León, conseille Ceux qui ont été victimes de cette fraude, et leur compte WhatsApp a été volé, qui tentent de contacter leurs administrateurs pour tenter de reprendre le contrôle.

Il prévient dans un communiqué qu’il s’agit d’un processus qui peut prendre quelques jours, mais souligne que « c’est la meilleure solution ».

Cependant, si le problème n’a pas été résolu après avoir signalé la situation à l’application elle-même, celle-ci offre la possibilité de s’adresser au fournisseur d’accès Internet pour modifier le numéro.

N’oubliez pas non plus que vous êtes Les comptes volés sont utilisés par les cybercriminels pour tenter de parler aux contacts de la victime et voler leur compte WhatsApp avec la même technique.

Por tanto, recomienda a quienes ya hayan sido víctimas que avisen a sus contactos de lo ocurrido por otra vía (llamada telefónica, email, red social, SMS…), para que así sean conscientes de que no es su conocido el que les écrit ni demander votre code de vérification.