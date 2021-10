Ils recommandent que The Squid Game ne soit pas vu par les enfants

The Squid Game : Ils recommandent aux enfants de ne pas le voir | Instagram

Récemment, un psychologue a recommandé de voir le célèbre série de The Squid Game qui est sorti il ​​y a quelques mois sur la plateforme de Netflix Et c’est que pour être vrai il est plus que clair que c’est une série totalement pour adultes.

Cependant, d’un autre côté, depuis ses premières, c’est devenu un gros problème pour tous les parents.

Le jeu de calmar est devenu un grand succès pour Netflix et en fait c’est aujourd’hui la série la plus regardée de toute l’histoire de la Plate-forme et beaucoup a été dit sur la réalisation d’une deuxième saison.

Eh bien, bien qu’il ait été conçu comme un seul opus, les fans ont laissé de nombreux doutes et attendaient la résolution de plusieurs mystères.

Il convient de noter que la société n’a pas encore confirmé ces plans, cependant, compte tenu des millions que le produit leur a laissés, il est presque certain que cela se produira, et on ne peut qu’espérer qu’il sera tout aussi efficace.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la série raconte comment un homme passionné par le jeu et incapable de subvenir aux besoins de sa fille rejoint un jeu d’élite pour gagner beaucoup d’argent.

Ce qui semble au premier abord être un moyen simple d’assurer votre avenir se transforme en un combat pour la survie.

Tout au long des chapitres, nous avons appris à connaître l’histoire et la personnalité des autres protagonistes et savoir que la fin ne pouvait pas être heureuse pour tout le monde a causé beaucoup d’anxiété parmi le public.

Ainsi, il y a quelque temps, la nouvelle a été annoncée que des enfants en Corée du Sud créaient leurs propres jeux inspirés du programme, ce qui a sans aucun doute alerté les enseignants et les parents sur les résultats possibles.

Alors que le reste du monde veut s’habiller comme les personnages cet Halloween, dans un acte plutôt ironique si l’on considère que The Squid Game est une critique du capitalisme et de la capitulation des masses, dans son pays d’origine sa popularité n’est pas si bien considéré. , et ce sentiment de danger se répand peu à peu, traversant les frontières.

Sans surprise, le psychologue Dr Robin Gurwitch a expliqué à People Magazine qu’aucun enfant ne devrait regarder l’émission.

Ce n’est pas quelque chose que les jeunes enfants devraient regarder. Il n’y a rien de rédempteur ou de positif ici pour les enfants. »

Le même spécialiste a commenté qu’avant de supposer ce que les enfants retiennent de la série, il serait bon de leur demander ce qu’ils en ont perçu ou compris, ou de quoi ils pensent qu’il s’agit en premier lieu, car les enfants imitent souvent les autres :

Lancez la conversation simplement : « On a beaucoup parlé d’une nouvelle série intitulée The Squid Game. Dites-moi ce que vous en avez entendu. »