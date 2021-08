Ils recréent l’Apple Watch Series 7 et c’est exactement ce que nous attendons de la nouvelle montre connectée Apple | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui ne peuvent plus attendre et que vous avez hâte de voir le nouvel Appple, ces rendus vous aideront à passer le singe pendant quelques heures : design, nouvelles tailles et prix.

Les gens d’Apple sont sur le point d’annoncer le jour et l’heure de leur Keynote 2021, mais pendant que cela se produit, beaucoup se rongent les ongles.

Avec l’iPhone 13 comme principal protagoniste de la présentation, il existe d’autres produits Apple qui suscitent beaucoup d’attentes, tels que l’Apple Watch Series 7, le nouveau modèle de smartwatch de la société qui promet de franchir une nouvelle étape dans une année où la concurrence a évolué. .

Comme ce que nous avons aujourd’hui sont des rumeurs et des idées approximatives, nous ne pouvions pas lâcher prise l’occasion de vous apporter quelques rendus de l’Apple Watch Series 7, qui ont été créés suite aux informations qui ont été diffusées.

Travail de Phone Arena, ces rendus nous permettent de voir à quel point le secteur pense que les montres de septième génération d’Apple seront, où ils mettraient en évidence des bords plus abrupts et marqués avec une plus grande utilisation de l’écran.

Cela irait de pair avec le changement de design que l’on a vu ces derniers temps sur l’iPhone 12 et l’iPad Pro, où Apple s’est séparé de ses concurrents, qui ont commencé à miser sur l’arrondi des formes.

En plus de ces détails de conception, il est supposé que les deux modèles à lancer seront de 41 mm et 45 mm, ce qui signifierait grandir d’un millimètre par rapport à son prédécesseur, l’Apple Watch Series 6. A cela s’ajoute que l’écran sera plus utilisé, donc à première vue il devrait paraître encore plus grand.

Quant au prix, la vérité est qu’il est inconnu, mais on suppose qu’il suivra la tendance des modèles précédents, en commençant par les classiques 399 $, pour monter au fur et à mesure que plus de mémoire et de taille a l’horloge. Il y a des jours pour se débarrasser des doutes.