Ils récupèrent un hippocampe menacé et un crustacé préhistorique à Valence

10/10/2021 à 10:09 CEST

L’Oceanogràfic de Valence a réussi à reproduire pour la première fois dans ses installations 30 spécimens d’hippocampes à long museau (Hippocampus guttulatus), espèce présente sur les côtes européennes et inscrite au Catalogue espagnol des espèces menacées, sa reproduction dans un environnement contrôlé est donc considérée comme un succès pour la conservation.

La complexité du développement de cet hippocampe en aquarium réside dans la difficulté de l’accouplement et, surtout, dans la survie des nouveau-nés, selon des sources du parc.

Les animaux nécessitent des exigences particulières en termes de température et de modification des paramètres de l’eau, de la nourriture et du type d’aquarium.

De plus, l’expérience et les connaissances préalables de la Fish Team du centre de Valence dans la reproduction d’autres espèces d’hippocampes – comme l’Hippocampus abdominalis ou l’Hippocampus reidi – ont fait du projet un succès.

À l’heure actuelle, les trente nouveau-nés sont dans la zone de quarantaine du Oceanogràfic et taille afin de pouvoir les transférer dans l’un des aquariums de l’installation Mediterráneo à la vue du public.

Avec cela, l’Oceanogràfic s’associe au Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC) de Vigo et à l’Aquarium de l’Université de Murcie pour parvenir à développer cette espèce menacée et vulnérable.

Chevaux d’origine galicienne

La progéniture est née de deux spécimens donnés par le Marine Research Institute (CSIC) de Vigo et faisait partie du « Hippocampus Project ».

Il s’agit d’un étude de recherche pionnière et axé sur la reproduction et le rétablissement des populations naturelles d’hippocampe à long nez et d’hippocampe commun (Hippocampus hippocampus) de la côte espagnole.

L’expérience de l’Oceanogràfic dans la reproduction de l’hippocampe à long museau permettra, à l’avenir, la récupération et le repeuplement de ces animaux dans la région méditerranéenne, où vivent deux espèces : l’Hippocampus guttulattus et l’Hippocampus hippocampus.

Parmi les projets de conservation menés par la Fondation Oceanogràfic, figure l’accord de coopération avec l’ONG Asociación Ambiens pour mener des actions de sensibilisation, de sensibilisation et de recherche sur les hippocampes.

Soutenez également le Seahorse Project, qui cherche à diffuser autour de l’ignorance de l’état de ces animaux dans la Communauté valencienne et, enfin, leur reproduction et leur introduction ultérieure dans l’environnement naturel.

La conception verticale du réservoir « réservoir génétique de la Mar Menor » de l’Oceanogràfic a facilité la parade nuptiale de l’espèce, qui se caractérise par la danse dans laquelle le mâle et la femelle entrelacent leurs queues et nagent vers le haut dans la colonne d’eau.

D’où l’importance que l’aquarium ait une profondeur adéquate pour faciliter le rituel d’accouplement.

Selon l’Oceanogràfic, le processus de gestation de l’hippocampe est très curieux. La femelle joue un rôle important dans le processus de gestation, puisque ce sont elles qui déposent les œufs dans le sac du mâle, ces derniers étant ceux qui gestent et expulsent les petits.

Ils récupèrent un crustacé qui a vécu avec les dinosaures

Le Département de l’urgence climatique et de la transition écologique de la Generalitat Valenciana a lancé plusieurs actions pour la préservation du Triops cancriformis afin de récupérer les populations de cette espèce, qui vivait déjà sur Terre à l’époque des dinosaures et qui nous est parvenue jusqu’à aujourd’hui.

C’est un crustacé branchial, considérée comme la plus ancienne espèce animale vivante sur Terre. Son cycle de vie est court et accéléré, du fait qu’il habite de grandes flaques de pluie qui mettent quelques mois à sécher. Ils naissent de boue sèche dès que la pluie tombe et ils pondent des œufs dans la terre inondée après 15 jours de vie.

La disparition progressive de cette espèce au cours des deux dernières décennies a incité le Service de la faune du ministère régional à s’intéresser à son étude et à sa protection et elle sera bientôt incluse dans le Catalogue valencien des espèces de faune menacées.

Son élevage en captivité a lieu dans les installations du Centre pour la conservation des espèces menacées de la Communauté valencienne, à El Palmar et des travaux sont en cours dans divers parcs naturels pour tenter de créer de nouvelles populations et de les faire connaître aux visiteurs.

L’objectif de la conselleria est que l’espèce ne disparaisse pas, en le faisant connaître avec ses problèmes (utilisation de pesticides et modification des habitats) et en recréant de nouvelles populations dans des lieux protégés, comme cela a déjà été réalisé dans le parc naturel de la Sierra de Espadán, grâce à la participation de l’école Vall de Espadán. , Interpreta Natura et le personnel du Parc Naturel lui-même, sous la supervision des techniciens d’El Palmar.

Photos de l’hippocampe: canalmarmenor.carm.es

Plus d’informations sur l’hippocampe : https://canalmarmenor.carm.es/inventario-ecologico/fauna/aguamala-acalefo-azul-rhizostoma-pulmo-26/