Ils réitèrent l’ordre de recherche d’une femme d’affaires liée à Ronaldinho

31/03/2021

Activé à 22:31 CEST

Le parquet paraguayen a réitéré mercredi à la justice l’ordre de perquisition et d’arrestation de la femme d’affaires qui aurait commandé les faux passeports avec lesquels l’ancien footballeur brésilien Ronaldinho Gaúcho et son frère Roberto sont entrés dans le pays, qui pour cette raison a passé plusieurs mois en détention préventive et, plus tard, domicilié au Paraguay.

Il s’agit de Dalia Lopez, un fugitif et avec un mandat d’arrêt et d’arrêt international depuis un an, car, selon son avocat, il allait se présenter « en mars 2020 devant le ministère public » et ne l’a pas fait, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Face à sa non-comparution, les procureurs chargés de l’affaire ont exhorté ce mercredi le juge de garantie Gustavo Amarilla à réitérer la demande de López de « se déclarer par contumace et de communiquer son mandat d’arrêt international à Interpol Paraguay ».

L’histoire de l’affaire indique que López, accusé de production et d’utilisation par médiation de documents publics à contenu faux et d’association criminelle, est « un membre présumé d’une organisation criminelle etstructurés de manière à faciliter l’élaboration et l’utilisation de documents d’identité et de passeports comportant un faux contenu ».

Le bureau du procureur désigne López comme un membre présumé d’une organisation criminelle, structurée de manière à faciliter la préparation et l’utilisation de faux documents d’identité et de passeports paraguayens.

Le rapport du ministère public indique que dans cette ligne, il aurait obtenu deux passeports paraguayens au nom de deux femmes qui ont été frelatées au nom de Ronaldinho et de son frère.

Les frères Assis sont rentrés dans leur pays le 25 août 2020 après avoir passé six mois en détention, d’abord dans une prison de police puis en résidence surveillée dans un hôtel de luxe à Asunción.

C’est après qu’ils présenteront ces documents à leur arrivée dans le pays le 4 mars de cette année pour une série d’activités liées à la figure de l’ancienne star mondiale du football, dont plusieurs organisées par López, qui les a reçues à l’aéroport de la capitale. .

Le scandale a conduit à la poursuite de plus de vingt personnes, dont des responsables et des responsables de l’immigration et de l’identification de la police nationale. prétendument lié à une entreprise de traitement illicite de documents.