Ils rendent hommage à la carrière de César Bono

César Bono est assis dans les sièges du Centre culturel de San Ángel, où quelques minutes avant de se connecter à une conférence de presse, il a terminé l’enregistrement de la performance de Defendiendo al cavernícola, qui sera diffusée en streaming en hommage à sa carrière.

«Je suis entré dans tout ça parce que je suis un gamin», dit-il avant de rire. « Faire ce rôle, c’était redécouvrir un projet que j’aime. Je suis dans ce métier de théâtre parce que je suis amoureux de la parole. Avant de jouer ma mère, qu’elle repose en paix, m’a appris à lire de grands poètes. Ils ont l’énorme vertu de vous dire dans une page, ce qu’un bon romancier vous dit. J’apprécie beaucoup le mot, j’apprécie beaucoup ce travail et ce que mes collègues ont dit, ce qui vous donne l’opportunité de voir les femmes et les hommes différemment. un peu plus, aime-nous, pas un peu, mais aime-nous beaucoup plus », a-t-il répondu Le soleil du Mexique.

Au risque de perdre son humilité, dit-il, il assure que le sien est actuellement le meilleur monologue du monde. Et est-ce que ce texte, écrit par le comédien Rob Becker en 1991, a présenté environ quatre mille performances au Mexique pendant 11 ans.

Le nôtre n’est que l’un des 45 pays où il a été mis en scène, atteignant près de 10 millions de téléspectateurs. À l’exception d’une brève saison en 2019 où il a été joué par Sergio Mayer, César Bono a été l’homme des cavernes mexicain officiel pendant tout le temps qu’il a été sur le panneau d’affichage.

Avec son style d’humour particulier, il souligne que son secret depuis le premier jour a été de capter l’attention de son public ligne par ligne, un fait qu’il a tenté de reproduire cette fois, mais avec les caméras. « Je n’avais pas d’audience, j’ai attrapé les cameramen un par un. Quand ils entrent avec moi, je ne les lâche plus. »

Étant donné qu’au cours de ces années il a vécu une série d’expériences personnelles, comme son divorce, le renforcement de sa relation avec ses enfants et la naissance de ses quatre petits-enfants, César admet que maintenant le monologue le fait pleurer beaucoup plus qu’au début, puisque il voit reflété sa propre voie dans les dialogues qu’il dit.

«Je suis de plus en plus attaché à la vie, à mes amours, je pense davantage à eux. Je suis humblement, je pense, une personne heureuse, et tout ce que je veux, c’est pour ces huit personnes (leurs enfants et petits-enfants) dont je parle devenir plus heureux que moi, et dans ceux que je marche. «

SEMAINE HISTORIQUE DE MORRIS GILBERT

Le producteur Morris Gilbert, qui était également présent à la conférence, a remercié son public de lui avoir permis de revenir sur scène avec succès avec Ghost: la comédie musicale, et d’avoir assisté à sa première production enregistrée exclusivement pour le streaming, More beautiful than none (monologue mettant en vedette Michelle Rodriguez).

Ce dernier n’était pas exactement conçu pour être présenté en ligne, mais le propriétaire de Best Theatre a également reconnu que, compte tenu de l’incertitude concernant la réouverture, c’était l’option la plus viable.

En l’interrogeant sur l’avenir de son entreprise, il a déclaré qu’il avait déjà décidé que l’avenir du théâtre serait de combiner des fonctions en face à face avec des émissions, et a annoncé qu’il prévoyait de diffuser un jour un semaine une représentation de chaque pièce, afin que plus de public puisse en profiter.

« Ce sont des temps nouveaux, nous apprenons de jour en jour. La réalité actuelle n’a rien à voir avec le passé, nous allons vivre longtemps dans un monde hybride », a-t-il déclaré. « Faire le spectacle en direct et en streaming en même temps est l’un de mes fantasmes, tant que les auteurs nous autorisent. C’est la partie difficile, qui nous permet d’atteindre de nombreux coins, où nous sommes plus de 100 millions de personnes qui ne le font pas. ils peuvent se rendre en ville pour nous voir. »

Sans oser révéler trop de détails, il a déclaré qu’il était à Los Angeles pour enregistrer une nouvelle émission à distance qu’il présentera officiellement dans les semaines à venir. Avant de se dire au revoir, les deux ont invité le public à voir Défendre l’homme des cavernes ce 24 avril à 20h30.