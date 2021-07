Ils reprochent à Lalo Mora d’avoir embrassé les fans sur la bouche malgré le risque de COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le chanteur régional mexicain Lalo Mora, un exposant avec une carrière dans la musique nordique, suscite la polémique sur les réseaux sociaux après la sortie d’une vidéo où apparaît en train d’embrasser des suiveuses sur la bouche, malgré les risques sanitaires face à la pandémie de COVID-19.

C’est lors d’une émission en direct que la discothèque “Eight seconds” de la ville d’Aguascalientes a fait -où le chanteur s’est produit en concert ce samedi-, où l’on peut voir Lalo Mora à bord d’un camion tandis qu’un groupe de fans attendent de prendre une photo avec le chanteur.

Les images ont été capturées à la périphérie de l’enceinte, où l’interprète semblait donner une vitrine, et selon les informations, certains habitants ont exprimé qu’à l’intérieur entre le public il n’y avait pas de distance saine, utilisation de masques ou ventilation, Eh bien, c’est un endroit fermé.Lalo Mora a souffert de la maladie en août 2020 (Photo : Twitter @ marquesinap)

Le clip également amplifié par d’autres comptes montre comment l’ancien membre de Los invasores de Nuevo León reçoit certains de ses followers avec un baiser sur la bouche, Il les entoure de ses bras et entretient même un contact physique notable avec eux, c’est pourquoi certaines voix ont également souligné que le chanteur avait “tâtonné” ses followers.

Il ressort également qu’aucune des femmes capturées en s’approchant du musicien de 74 ans n’a de protection ou de masque.

“Don Lalo Mora est un très bon chanteur, mais maintenant il devient trop malin avec les femmes, est-ce mon imagination ou certaines femmes se touchent-elles les seins ? Et rien de stupide, il a embrassé celui qu’il aime, mais ils sont à blâmer car si cela avait été un homme ordinaire, ils l’auraient giflé ” Bouche guácala quelle prise “, “Laissez les filles tranquilles”, “Vieil homme, mais très pratique”, « D’énormes bisous sur la bouche, ne te plains pas du COVID » et « Saisir les couennes de porc et tout », sont quelques-uns des commentaires lus sur le sujet. De nombreux followers sont venus prendre une photo avec l’artiste de Monterrey ; certains d’entre eux qu’il a embrassés (Photo: Capture d’écran)

Aguascalientes, au sein de l’indicateur d’état de la pandémie de COVID-19, présente un risque de niveau deux, ce qui entraîne des restrictions pour ce type d’événement.

Et est-ce que l’attitude du “roi aux mille écus” a provoqué l’indignation d’autant plus qu’il est lui-même un survivant du COVID-19, puisque c’était au mois d’août 2020 quand son diagnostic positif pour la maladie a été connu, qui l’a attaqué sévèrement et l’a conduit à être intubé à l’hôpital. Même avec ce précédent, il s’est avéré que dans cette présentation aucune précaution n’a été utilisée à cet égard.

« Dieu béni, c’est une excellente nouvelle que nous avons. Il s’est réveillé de la sédation et ils l’ont extubé. Il se remet déjà », a déclaré Esmeralda Mora, la fille du chanteur, dans une déclaration reprise par le Los Angeles Times à l’époque. En août dernier, son fils Lalo Mora Jr. a demandé des prières pour la santé de son père (Photo : Facebook Lalo Mora Jr.)

Lalo Mora a connu un long processus d’hospitalisation dérivé de la maladie causée par le virus SARS-CoV-2. C’était en novembre 2020 que son rétablissement a été annoncé après avoir perdu plus de 20 kilos lors de son séjour à l’hôpital.

“C’est bon, Dieu merci. Il était faible, il a perdu une vingtaine de kilos, je ne sais vraiment pas, peut-être 25 kilos. Il a perdu beaucoup de poids. Ses muscles étaient faibles, mais il récupère », a déclaré sa fille. Le musicien a été comparé à Vicente Fernández pour sa façon de se comporter avec ses fans (Photo : Twitter @ marquesinap)

L’interprète de chansons comme Link by Link et Let her go to the dance alone Il a été admis pour des problèmes respiratoires le 16 août à l’hôpital de San José, à Nuevo León, où il est resté 24 jours. « Ensuite, il est sorti pendant une semaine et encore (pour être hospitalisé). Il était au Zambrano (Hellion) pendant 10 jours, il a quitté cet hôpital le 30 septembre. Depuis, il s’est beaucoup amélioré”, confiait sa fille en novembre dernier.

Source : Infobae