Ils reprochent à Rufián de ne pas avoir répondu à un journaliste qu’il considère comme « d’extrême droite »

Ce n’est pas la première fois Gabriel Rufián refuse de répondre aux questions au Congrès des députés aux « médias d’extrême droite », comme on l’a parfois dit à Javier Negre ; mais, à cette occasion, le porte-parole d’Esquerra Republicana de Catalunya l’a fait de telle manière qu’il a évoqué l’effet Streisand pour renverser le tweeter de droite en répétant maintes et maintes fois la question posée par 7NN que le Catalan n’a pas voulu répondre.

C’est arrivé ce mardi, avec Rufián au pupitre s’occupant des médias dans la salle de presse de la chambre, lorsque l’heure des questions lui est venue. Josué Cárdenas, du canal 7NN: « Quelle est la position de votre parti concernant la loi sur la sécurité citoyenne ? Quel serait l’idéal pour l’ERC ? », a-t-il interrogé. En revanche, le député s’est borné à dire que « nous ne participons pas aux bulles médiatiques d’extrême droite ».

A ce stade, il faut rappeler que c’est le 12 octobre dernier que cette chaîne de télévision a officiellement lancé ses seuls actionnaires, du moins au moment de son lancement, étaient des membres de la Fondation nationale Francisco Franco. De plus, 7NN est dirigé par Marcial Cuquerella, ancien directeur d’Intereconomía, lié à Vox et lié à l’association ultraconservatrice Hazte Oír.

« Je pense comme toi »

Le journaliste a insisté sur sa question, disant à Rufián que « vous n’êtes personne pour me dire si je suis d’extrême droite ou d’extrême gauche. Je vous demande et je ne dis pas si vous êtes d’extrême gauche ou indépendantiste ou putschiste. Je n’utilise aucun des termes. que vous si vous m’utilisez. Je vous demanderais par rigueur parlementaire de répondre à la question ». De l’autre côté, le député a répondu : « Je pense comme il y a 20 secondes », une autre de ses réponses habituelles. Et donc ils ont passé un bon moment :

🚨Censura la presse en deux actes🚨

Acte 1 : Poliment mais fermement : nous n’allons pas nous taire. Débat entre @gabrielrufian et notre journaliste @JosuCardenas99 pic.twitter.com/hhBaiyuN0I – 7 News (@ 7nn_Tv) 16 novembre 2021

Depuis 7NN, ils ont parlé de « censure » de Rufián, un argument que les tweeters de droite ont validé pour enlaidir le député ERC qui n’a pas répondu aux questions. La critique ne s’est pas arrêtée là, mais le ils ont étendu au reste des journalistes qui étaient dans la salle de presse et, du moins en apparence, ils ne se sont pas prononcés en faveur de Josué Cárdenas :

Ce n’est pas la faute de Don Gabriel, c’est la faute du reste des journalistes qui ne se lèvent pas et ne partent pas.

Le jour où ils ne leur répondront pas, ils demanderont de l’aide, et ils ne mériteront rien. – Chinois de Chine (@unchinodechina) 16 novembre 2021

Une loi doit être adoptée qui oblige les parlementaires à répondre aux questions des journalistes. Aujourd’hui c’est 7nn, demain ce sera Antena3… Avec cette loi, ceux qui refusent de répondre devraient se voir interdire l’accès à la salle de presse – Fernán Villave 🇪🇸🇵🇱 (@fernan_villave) 16 novembre 2021

Le plus triste c’est que les autres se taisent !!!!

Cela me rappelle tellement Cuba !!!

C’est ainsi que tout commence, dans un silence complice, soit par peur, soit par conviction, soit par commodité.

L’Espagne se perd dans le labyrinthe du communisme. NE LE PERMET PAS !!! – Zayexi (@ Zayexi8) 16 novembre 2021

Manque de décorum de la part de ce personnage et manque de pudeur de la part des collègues présents, qui ont dû se lever et défendre leur partenaire. – Aurora (@beta_cia) 16 novembre 2021

Short est le journaliste. Comme il dit que son travail est de demander, il doit insister sur le fait que le représentant public est de répondre… C’est pourquoi il est là pour charger. – 🚓 OscarPapa 🇪🇦❌🇵🇱 (@ASuperfluo) 16 novembre 2021

Tout député de tout parti qui refuse de répondre à un journaliste de tout média accrédité au Congrès des députés ne doit pas percevoir son salaire ce jour-là, payé avec les impôts de chacun. – ⚫️Rimbaud⚖️ 🇨🇺 (@rimbaudarth) 16 novembre 2021

La vidéo n’a cessé de se répandre sur Twitter dès sa publication, semant l’indignation dans les profils liés à la droite, où une initiative a même été lancée pour posez à nouveau la même question de Cárdenas à Rufián, en le mentionnant dans les réseaux. Des voix telles que Toni Cantó, Girauta, Hazte Oír, Rosa Díez ou José Manuel Soto ont rejoint la stratégie ou ont ouvertement critiqué la réponse du député :

M. @gabrielrufian, Quelle est la position de votre parti sur la loi sur la sécurité citoyenne ? Quel serait l’idéal selon votre parti ? Merci beaucoup. https://t.co/1HFscZ2bnY – Toni Cantó (@ Tonicanto1) 16 novembre 2021

M. @gabrielrufian :

Quelle est la position de votre parti sur la loi sur la sécurité des citoyens ? Quel serait l’idéal selon votre parti ? Merci beaucoup. – Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 16 novembre 2021

M. @gabrielrufian :

Quelle est la position de votre parti sur la loi sur la sécurité des citoyens ? Quel serait l’idéal selon votre parti ? Merci beaucoup. – Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 16 novembre 2021

M. @gabrielrufian :

Quelle est la position de votre parti sur la loi sur la sécurité des citoyens ? Quel serait l’idéal selon votre parti ? Merci beaucoup. – Luis del Pino (@ldpsincomplejos) 16 novembre 2021

Pour sa part, Rufián s’est consacré à retweeter ces messages et d’autres contre lui, comme il le fait habituellement pour transmettre l’idée que ces critiques lui importent peu ou pas.

