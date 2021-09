Ils reproduisent en laboratoire les réactions chimiques à l’origine de l’Univers

in

30/09/2021 à 08:00 CEST

Une expérience scientifique passionnante a lancé avec succès ce qui pourrait devenir une recréation en laboratoire des réactions cosmiques qui ont donné naissance à l’univers.

L’origine de tout ce que nous savons, des étoiles et des galaxies aux montagnes de la Terre et aux outils que nous utilisons, provient d’une mer bouillonnante de protons, de neutrons et d’autres particules subatomiques, qui s’est formée aux premiers jours de l’univers.

Lorsque l’univers était à ce point primordial, une cuillère à café de matière cosmique pesait plus de 10 000 tonnes. Cependant, plus de 13 000 millions d’années plus tard, nous ne savons toujours pas comment se sont construits les composants chimiques qui ont donné naissance à tout ce qui existe.

Briques de matièreLes éléments chimiques sont à la base de la matière et contiennent tous un noyau central constitué de protons et de neutrons, de minuscules particules qui ont émergé quelques minutes après le Big Bang, donnant naissance aux premiers atomes quelque 300 000 ans plus tard.

Le premier élément chimique à l’origine de l’ébullition de la mer primitive était l’hydrogène, le plus léger existant, avec l’hélium et le lithium. Tous les autres éléments chimiques sont apparus lorsque les premières étoiles et galaxies se sont formées, quelque 250 millions d’années plus tard.

Mais l’hydrogène et l’hélium étaient la matière première à partir de laquelle tout ce que nous savons a été généré : toutes les étoiles naissent lorsqu’elles commencent à fusionner l’hydrogène pour former de l’hélium. Nous pouvons maintenant recréer ce processus mystérieux en laboratoire et observer comment il s’est produit.

Premier pasLa première expérience a culminé en juin, lorsque des scientifiques de l’Université du Michigan ont réussi à répliquer en laboratoire un processus supposé être impliqué dans la production de carbone dans les étoiles : ils ont enregistré plus de deux millions de réactions et observé plusieurs cas de désintégration de particules d’étoiles. .

Après ce résultat, les scientifiques considèrent qu’ils sont en mesure d’obtenir des informations fondamentales sur les éléments lourds (avec un grand nombre de protons et de neutrons) qui sont impliqués dans les réactions nucléaires à l’origine des étoiles, car ces réactions peuvent désormais être recréées en laboratoire.

Ils vont poursuivre ces investigations et entendent recréer les réactions nucléaires qui génèrent certains des éléments les plus lourds au monde, du fer à l’uranium, selon un communiqué.

FRIB SOLARIS, la cléTout ce développement a été possible parce que la Michigan State University (MSU) abrite le plus puissant accélérateur d’ions lourds au monde, connu sous le nom de FRIB (Facility for Rare Isotope Beams).

Le FRIB permet aux scientifiques de faire des découvertes sur les propriétés des isotopes rares (c’est-à-dire des noyaux à courte durée de vie qu’on ne trouve normalement pas sur Terre), sur l’astrophysique nucléaire et sur les interactions fondamentales de la matière.

Pour recréer les processus chimiques qui ont donné naissance à l’univers, les scientifiques du FRIB ont construit et testé un nouvel appareil qui nous permet d’obtenir des informations fondamentales sur les éléments lourds, explique Ben Kay, physicien au Laboratoire national d’Argonne, qui a dirigé cet effort.

Le nouveau dispositif, appelé SOLARIS, est un nouveau système de spectromètre appliqué à l’étude des réactions directes avec des faisceaux d’ions radioactifs.

Bon départIl utilise des aimants supraconducteurs similaires à ceux d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), comme celui que l’on trouve dans les hôpitaux.

Solaris tire un faisceau de particules sur un matériau à l’intérieur d’une chambre à vide – lorsque les particules entrent en collision avec la cible, des réactions de transfert se produisent.

Lorsque ces réactions se produisent, les neutrons ou les protons sont éliminés ou séparés des noyaux, selon les particules et leurs énergies utilisées dans la collision, et de cette manière des réactions chimiques similaires à celles qui ont causé l’univers peuvent être observées.

Jusqu’à présent, ils ont reproduit un état excité d’un isotope du carbone censé jouer un rôle clé dans la fabrication du carbone dans les étoiles. Un bon début.

Photo du haut : ESA / Hubble & NASA, A. Seth