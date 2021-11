« Ils ressemblaient à des grands-mères », souligne Pedro Sola à propos d’Eternals

Pedro Sola souligne que Salma Hayek ressemblait à une « grand-mère » | Instagram

Récemment, le chef d’orchestre controversé Pedro Sola a pointé du doigt Salma Hayek et Angelina Jolie pour leur apparition dans « Éternels« Et assure que les deux actrices de cinéma semblaient « grand-mères » par rapport aux autres acteurs du film.

La vérité est que la première du film « Eternals » a reçu diverses critiques et même des restrictions pour sa projection dans certains pays.

L’histoire est jouée parmi d’autres acteurs par Angelina Jolie et la Mexicaine Salma Hayek, qui incarne deux héroïnes très spéciales pour sauver la planète.

C’est ainsi que la critique a été ajoutée par le présentateur mexicain Pedro Solá, animateur de « Ventaneando », qui a détruit le nouveau film, ciblant les deux stars hollywoodiennes.

Avec un message sur ses réseaux sociaux, le célèbre a ouvert le débat parmi les fans et partagé son expérience après avoir vu le film tant attendu de l’univers Marvel.

Je suis allé voir Eternals et il porte bien son nom, il est éternel. Top stars Salma et Angelina, toutes deux fatales, un couple de femmes ennuyeuses qui ressemblent à des mamies de super-héros. Je ne me souviens même pas comment l’histoire a commencé », a déclaré Sola.