Ils restituent les 600 millions de dollars du plus gros vol de crypto-monnaie de l’histoire : l’accord a été respecté | La technologie

L’intrigue touche à sa fin et le plus grand vol de crypto-monnaie de l’histoire se termine avec le retour de tout l’argent volé.

Les vols peuvent survenir en toutes circonstances, aussi bien dans la rue que sur le réseau, et dans le monde numérique avec des montants écrasants. Il y a quelques semaines, il est devenu connu que le plus grand vol de crypto-monnaie connu avait été effectué, ils ont été minés environ 600 millions de dollars (512 millions d’euros).

Ce vol a été effectué après avoir détecté une vulnérabilité dans le système Poly Network qui a servi à prendre des milliers d’actifs numériques, en particulier Ethereum. Ils étaient 267 millions de dollars en Ethereum, 252 millions en Binance et environ 85 millions USDC. Mais ce n’était pas un vol normal, comme nous l’avons appris peu de temps après.

Comme nous l’avons publié quelques jours plus tard, la société Poly Network a proposé 500 000 $ à celui qui était derrière, une récompense pour avoir révélé la faille de sécurité, bien qu’en échange du retour de tout l’argent. Ça a marché. Le pirate a affirmé qu’il rendrait tout et qu’il l’a fait pour le plaisir.

L’Union européenne ne veut pas être à la traîne de la Chine et de la Russie, et développe déjà une crypto-monnaie officielle : l’euro numérique. Une nouvelle révolution financière est en marche…

Il y a quelques heures ce retour a été fait à Poly Network. Comme publié dans CNET, dans la journée d’hier, toutes les crypto-monnaies volées lui ont été envoyées. Le pirate informatique M. White Hat a tenu sa promesse.

La société a indiqué que « à ce moment, tous les actifs des utilisateurs qui ont été transférés pendant l’incident ont été récupérés complètement. “Maintenant, la prochaine étape sera laissée: que cet argent revienne entre les mains de ses propriétaires qui leur avaient fait confiance.

Le pirate obtiendra également sa récompense. Cette personne a déclaré que « Mes actions, qui peuvent être considérées comme étranges, sont mes efforts pour contribuer à la sécurité du projet Poly avec mon style personnel “, reprennent-ils sur CNBC.

Ces types d’accords ne sont pas inhabituels et à de nombreuses occasions le vol ou le détournement d’équipement met fin aux accords entre pirates et victimes, avec un paiement intermédiaire. Même s’il appartient désormais à l’entreprise d’étudier quelles ont été les erreurs commises et de reformuler sa sécurité afin de ne plus subir le même type de mésaventure.