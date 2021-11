Ils retirent un respirateur artificiel pour des périodes allant jusqu’à une heure à Vicente Fernández – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans le dernier rapport médical, la famille de Vicente Fernández a confirmé que ce mardi, il était possible de se déconnecter de la ventilation mécanique, c’est-à-dire que le respirateur auquel il était connecté était retiré pendant des périodes d’une heure.

La famille a expliqué que cela a provoqué une augmentation de l’effort pulmonaire pour émettre des vocalisations, qui fait partie du processus de réadaptation pulmonaire.

« À ce jour, ils ont obtenu une plus grande coopération et une amélioration de leur état de respiration spontanée », ont-ils indiqué.

Ils ont souligné qu’il y a eu une progression lente mais soutenue vers l’amélioration et que le Charro de Huentitán reste éveillé pendant la journée, conscient et avec une plus grande interaction.

De plus, le chanteur maintient une stabilité cardiovasculaire.

C’était au début du mois d’août lorsque l’interprète de « El Rey » a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale suivie d’une trachéotomie.