Ils retrouvent les corps d’un couple disparu en octobre dans une voiture semi-coulée à Huelva

11/06/2021

Les corps retrouvés par le Police nationale dans une voiture coulée dans un estuaire de Huelva Ce sont ceux de Paqui Romero et Enrique Fuentes, disparu le 26 octobre et dont il n’y a eu aucune piste depuis.

La police nationale a rapporté que ce samedi, un cycliste qui passait par le pont d’accès au barrage Juan Carlos I, a prévenu qu’il avait vu dans l’eau ce qui ressemblait au toit d’un véhicule coulé. Le dispositif de la police nationale a été rapidement activé, soutenu par la garde civile, la police locale d’Aljaraque et plus tard les pompiers de la mairie de Huelva.

Après un longueur de fonctionnement et compte tenu de la force du courant et de la visibilité nulle, qui rendait impossible l’accès à l’intérieur du véhicule, des plongeurs, des pompiers et un camion à flèche ont réussi à extraire le véhicule, une Peugeot 308.

La police recherche le couple depuis le 26 octobre, essayant, entre autres, de suivre leurs téléphones portables, qui ont été éteints depuis le jour où ils ont été vus pour la dernière fois, ainsi que le mouvement qu’ils ont pu effectuer avec leurs cartes de crédit. . Les deux ils sont partis dans la même voiture dans laquelle ils ont été retrouvés, une Peugeot 308, avec immatriculation grise 8351 HRR.