Ils retrouvent une partie de la matière perdue des galaxies

18/09/2021 à 10h00 CEST

Des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont mené une étude internationale qui vérifie le rôle du vent galactique dans la répartition de la matière entre les galaxies et l’espace interstellaire, en plus d’observer comment une nébuleuse se forme autour d’une galaxie. En utilisant l’instrument MUSE du Very Large Telescope de l’ESO, ils ont également réussi à découvrir une partie de la matière baryonique manquante dans l’univers.

Les galaxies échangent de la matière avec leur environnement extérieur grâce à vents galactiques, créé par des explosions stellaires. Mais les galaxies sont comme des “îles” d’étoiles dans l’immensité de l’univers, et elles ont matière ordinaire ou baryonique, composé d’éléments du tableau périodique, ainsi que matière noire, dont la composition est encore inconnue.

Matière manquante et vents galactiques

L’un des grands défis à surmonter pour comprendre la formation des galaxies est qu’environ 80% des baryons qui composent leur matière normale sont manquants. Selon les modèles actuels, ils ont été soufflés hors des galaxies dans l’espace interstellaire par les vents galactiques.

Les vents galactiques Ce sont des courants stellaires à grande vitesse, composés de particules chargées, d’éjectas et de différentes quantités de gaz chaud et froid. Ils atteignent des vitesses comprises entre 300 et 3 000 kilomètres par seconde, étant capables d’expulser de la matière vers le halo galactique ou complètement à l’extérieur des galaxies, en la mélangeant avec le milieu interstellaire.

Les nébuleuses et leur rôle clé

Maintenant, une nouvelle étude publiée récemment dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a fait la première observation d’un nébuleuse en formation, qui émet et absorbe simultanément du magnésium avec la galaxie Gal1 : un tel matériau comprendrait une partie des baryons qui manquent à l’univers.

Grâce à cette observation, les scientifiques ont découvert une partie de la matière manquante et ont confirmé qu’entre 80 et 90 % de la matière normale se trouve en dehors des galaxies. Il convient de rappeler que les baryons « perdus », qui n’ont jamais été observés auparavant, doivent être distingués de la matière noire, qui est constituée de matière non baryonique de nature inconnue.

Les nébuleuses Ce sont des zones du milieu interstellaire constituées de gaz, principalement d’hydrogène et d’hélium, ainsi que d’éléments chimiques sous forme de poussière cosmique. Dans nombre de ces nébuleuses naissent des étoiles, de phénomènes de condensation et d’agrégation de la matière.

Sujet connexe : La matière perdue de l’Univers serait à 400 millions d’années-lumière de la Terre.

Progresser dans la compréhension de l’univers

Selon un communiqué, la nébuleuse découverte autour du galaxie Gal1 C’est la première qui a été observée dans le cadre de jeunes galaxies en formation. Jusqu’à présent, l’existence de cette classe de nébuleuses de matière normale n’avait été vérifiée que dans ce qu’on appelle Univers proche, c’est-à-dire celui composé des corps et objets astronomiques qui font partie du voisinage de la planète Terre.

Selon les scientifiques, tant la découverte de la matière manquante des galaxies que l’observation de la nébuleuse en formation permettront d’élargir la compréhension des modèles pouvant expliquer la évolution de la galaxie, ainsi que le développement de l’univers en général.

Référence

Photo de profil: WikiImages sur Pixabay.