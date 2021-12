Ils retrouvent Verónica Forqué pendue dans la salle de bain de sa maison

13/12/2021

La soignante de l’actrice Véronique Forqué je l’ai trouvée pendu à la maison Madrid, comme l’a appris CASO ABIERTO, la chaîne d’information et d’événements de Prensa Ibérica. En entrant dans la maison, lundi matin, l’employée de maison a découvert Forqué suspendu au porte-serviettes de la salle de bain, D’après les recherches. La soignante a alors alerté une voisine et lui a demandé son aide pour tenter de récupérer l’actrice et lui sauver la vie.

Le gardien et le voisin ont réussi à la faire descendre puis ont appelé le 112, mais lorsque les services d’urgence sont arrivés, l’actrice populaire était déjà morte. Véronique Forqué, 66 ans, utilisé un mouchoir pendre, selon les enquêtes connues par OPEN CASE.

Autopsie

L’endroit, un appartement du quartier de Chamartin, au nord de Madrid, a également été fréquenté par des agents de la police nationale. En l’absence d’autopsie, l’enquête exclure la participation d’autres personnes dans la mort de l’actrice.

Verónica Forqué a une carrière professionnelle qui englobe plus de 80 personnages du cinéma, du théâtre et de la télévision. Elle est l’actrice espagnole avec le plus de prix Goya, quatre, avec Carmen Maura. Entre autres films, il a participé à ‘ Qu’ai-je fait pour mériter cela?’ et Kika, à partir de Pedro Almodóvar, « L’année des lumières », de Fernando Trueba et ‘Moros y Cristianos’, de Luis G. Berlanga. À la télévision, il était le protagoniste de la série’Pepa et Pepe’.

Sa dernière participation était au concours Célébrité Masterchef, de TVE, qui a fini d’émettre il y a quelques semaines. L’actrice a quitté volontairement la série après avoir expliqué que « Je ne me sens pas bien, je suis épuisé » et annonce qu’il reviendra à l’écran quand « c’est bon ». Verónica Forqué avait assuré publiquement à plusieurs reprises qu’elle souffrait de dépression.