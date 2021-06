Ils révèlent combien Diego Boneta a gagné pour jouer Luis Miguel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’acteur mexicain Diego Boneta est au sommet du succès, et bien qu’une partie de sa reconnaissance soit due aux rôles qu’il a réussi à obtenir dans différents films hollywoodiens; Jouer Luis Miguel dans la biosérie Netflix lui a valu la renommée, le positionnement et plusieurs millions sur son compte.

Le projet sur la vie du chanteur connu sous le nom de « El Sol » a connu un essor mondial après la première de ses deux saisons en révélant des histoires inédites sur le chanteur et sa famille.

Pour l’interprétation de la vie de l’interprète, Boneta aurait reçu dans la première saison près de 3 millions de pesos par épisode ; sans pour autant. Embargo pour la deuxième tranche, le chiffre est passé à 3 millions et demi de pesos ; selon les informations publiées par le portail El Tiempo.

En plus de son salaire non négligeable, cette saison Diego a également été producteur exécutif de la série, il pourra donc également percevoir un pourcentage des royalties.

Il convient de noter qu’il a été récemment révélé que la biosérie ‘Mickey’ aura une troisième et dernière saison, et bien que jusqu’à présent peu de détails aient été donnés, il est dit que les enregistrements de celle-ci sont déjà terminés et que, par surprise, dans le dernier chapitre, le vrai Luis Miguel aura une apparition spéciale.