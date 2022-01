Ils révèlent combien ils facturent pour pirater WhatsApp et d’autres applications

WhatsApp : ils révèlent combien ils facturent pour pirater l’application

Récemment, ils ont publié combien ils facturent pour A pirater WhatsApp, Instagram, Facebook et TIC Tac, vous devez donc être très prudent avec les cybercriminels car c’est quelque chose qui arrive assez souvent.

Malheureusement, il est de plus en plus récurrent que des criminels profitent des réseaux sociaux pour pouvoir violer leur victimes et l’un de ces actes criminels est sans aucun doute le piratage.

De plus en plus de personnes rejoignent les réseaux sociaux et même celles qui n’auraient jamais imaginé y entrer.

C’est pour cette raison qu’il est extrêmement important de tenir compte du fait que le Sécurité est prioritaire.

Cette fois, nous vous disons ce que la Gazette du Sénat a publié, car la cybercriminalité a augmenté.

Selon la Gazette du Sénat, il est de plus en plus courant que des criminels profitent des réseaux sociaux pour nuire à leurs victimes.

L’un de ces actes criminels est sans aucun doute le piratage, dans lequel il existe des experts capables de pirater certains réseaux en échange d’argent.

Selon le rapport sur la cybercriminalité de Norton, Symantec, en matière de cybercriminalité, le Mexique occupe la première place.

La cybercriminalité la plus courante et évitable est celle d’un virus ou d’un malware, cependant, selon Merca 2.0 et AM, des groupes de cybercriminels se consacrent également au piratage de WhatsApp, Instagram, Facebook et même TikTok, ceci pour environ 452 mille 47 pesos mexicains.

À cet égard, la Gazette du Sénat a signalé qu’il est désormais plus courant de voir des organisations criminelles traditionnelles et des professionnels de la technologie qui se livrent à la criminalité sur les réseaux sociaux.

D’un autre côté, il existe de nombreux délits informatiques qui sont mis en œuvre grâce aux nouvelles technologies et à Internet.

Les cybercriminels utilisent des méthodes telles que le phishing, la surveillance du clavier, la cyberintimidation ou le toilettage pour atteindre leurs objectifs.

On pourrait dire que la cybercriminalité est cette activité qui, via le réseau ou via un système informatique « a pour objectif d’attaquer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données, ainsi que l’utilisation frauduleuse de ces systèmes, réseaux et Les données « .

En outre, au sein de la cybercriminalité, vous pouvez également trouver des délits informatiques tels que le vol d’identité, le harcèlement bien sûr également l’escroquerie.

C’est une chose à laquelle nous devons sans aucun doute être très prudents de nos jours, et c’est que lorsque nous nous y attendons le moins, quelque chose de connexe pourrait nous arriver.