Ils révèlent la cause du décès de l’acteur Michael K. Williams

L’acteur Michael K. Williams décède à 54 ans 0:48

. – L’acteur Michael K. Williams est décédé d’une “intoxication aiguë due aux effets combinés du fentanyl, du p-fluorofentanyl, de l’héroïne et de la cocaïne”, a déterminé le médecin légiste de New York.

Sa mort a été considérée comme accidentelle, a déclaré vendredi un porte-parole du bureau dans un communiqué.

Williams a été retrouvé mort dans son appartement de New York plus tôt ce mois-ci.

Dans une interview accordée au New York Times en 2017, Williams a abordé ses problèmes de toxicomanie.

“La dépendance ne disparaît pas”, a-t-il déclaré. “C’est un combat quotidien pour moi, mais je me bats.”

Williams est récemment apparu dans “Lovecraft Country” de HBO et dans la série “F Is for Family”.

Il est devenu célèbre pour son interprétation puissante et nuancée d’Omar Little dans “The Wire”. Il a également reçu des éloges pour son travail sur « Boardwalk Empire », « Bessie » et « The Night Of ».

Williams devait co-jouer dans le biopic de Sony sur George Foreman sur George Tillman Jr., qu’il était sur le point de réaliser.

La nouvelle de la mort subite de Williams a suscité de nombreux hommages de la part de proches, de fans et d’amis du monde du divertissement, notamment lors des Emmy Awards de la semaine dernière.

L’hommage “In Memoriam” de la cérémonie s’est terminé par une citation de Williams : “La seule façon dont je peux rendre grâce est de m’assurer que la fondation sur laquelle je me tiens est suffisamment solide pour soutenir la prochaine personne qui s’arrêtera sur ces deux épaules. “

Sandra González et Scottie Andrew de CNN ont contribué à cette histoire.