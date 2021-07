Ils révèlent la liste des applications de messagerie les plus dangereuses et WhatsApp ne fonctionne pas bien | La technologie

Si vous avez WhatsApp, vous êtes vraiment exposé à toutes sortes d’attaques de phishing et d’escroqueries.

Aujourd’hui, il est essentiel d’avoir au moins une application de messagerie instantanée installée sur notre téléphone mobile, car elle nous aidera à parler avec nos amis, collègues et même membres de la famille, mais nous savons aussi que nous pouvons être exposés à d’éventuelles attaques contre notre intégrité virtuelle par des dizaines d’arnaques sous forme de phishing que vous devez éviter.

Désormais, l’équipe de chercheurs de Kaspersky a examiné les applications de messagerie instantanée Android les plus populaires pour déterminer leur niveau de risque pour les utilisateurs, et si vous utilisez WhatsApp, comme la plupart, vous êtes vraiment exposé aux attaques de phishing et à toutes sortes d’escroqueries.

Tout d’abord, il faut préciser que des centaines et des centaines d’attaques de phishing et d’escroqueries réussies ont lieu chaque jour dans le monde, mettant en évidence des pays cibles tels que l’Inde, le Brésil et la Russie où ces attaques se produisent principalement dans une plus grande mesure.

Mais WhatsApp étant l’application de messagerie la plus populaire, les pirates informatiques jettent toutes leurs escroqueries et stratégies de tromperie sur cette application.

Cependant, dans cette étude, il a été constaté que WhatsApp est utilisé dans 89,6 % des attaques de phishing effectuées via des messages instantanés. La deuxième est Télégramme avec 5,6% des attaques, et à la troisième place Viber avec 4,7% d’attaques.

L’arme principale dont nous disposons pour éviter de tomber dans ces escroqueries est le bon sens, mais parfois nous nous laissons emporter par la confiance pour tomber dans le piège des escrocs.

Cela fait plusieurs mois que l’intention de Facebook d’intégrer les paiements mobiles à WhatsApp a été divulguée. Pour l’instant, la phase bêta est limitée à l’Inde, le marché test par excellence, mais que se passera-t-il lorsque vous pourrez envoyer de l’argent via WhatsApp en Espagne ?

C’est pourquoi Kaspersky conseille qu’avant de cliquer sur un lien qui nous est envoyé via les applications, vérifions qu’aucune faute d’orthographe ou autre anomalie n’est trouvée. D’autre part, vous devez garder à l’esprit que vous ne devez jamais entrer vos identifiants bancaires ou d’accès après avoir cliqué sur un lien que quelqu’un vous a envoyé dans une application.

Et quelque chose de vraiment important, même si vous recevez un lien d’un contact, si vous voyez quelque chose de suspect, ne le saisissez pas car même les comptes de vos amis ont peut-être déjà été piratés et ils partagent frauduleusement une série de liens ou de pièces jointes.