Ils révèlent la première image du redémarrage de ‘Sex and the City’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

A travers un compte officiel sur Instagram, l’actrice de 56 ans Sarah Jessica Parker a dévoilé la première image du reboot de la série ‘Sex and The City’.

L’image montre les trois des quatre protagonistes originaux de Sex and The City en train de changer à New York, aux États-Unis.

Sex and The City est de retour !

Aujourd’hui, vendredi 9 juillet, la première image du reboot de la série Sex and The City a été partagée ; aussi, avec cette image, ils ont annoncé le début de l’enregistrement.

Et c’est que malgré le fait que le retour de Sex and The City ait été annoncé il y a plusieurs mois, ce n’est que maintenant qu’il était possible de démarrer le tournage.

Par conséquent, à travers leurs comptes de médias sociaux, les protagonistes ont partagé cette première photographie et divers costumes qu’ils utiliseront.

Dans cet article, vous pouvez voir Sarah Jessica, Cynthia Nixon et Kristin Davis, à nouveau jouer : Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York.

Eh bien, il faut rappeler que cette fois l’actrice Kim Cattrall, qui jouait Samantha Jones, ne participera pas à la série.

Pourtant, parce que la formation des actrices est l’un des insignes de la série, sur les réseaux sociaux les fans étaient vraiment enthousiasmés par le reboot de Sex and The City.

Que savons-nous de Sex and The City ?

Le reboot de Sex and The City, s’intitulera : “And Just Like That”, comportera 10 épisodes et sera diffusé via HBO Max.

Et bien que l’intrigue principale de Sex and The City n’ait pas encore été confirmée, on sait qu’elle racontera la vie de Carrie, Miranda et Charlotte, à 50 ans.

Enfin, il convient de mentionner qu’en plus de l’absence de Samantha dans Sex and The City, la présence de Mr. Big sera également omise.

