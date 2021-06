Ils révèlent l’audio dans lequel Claudia Martín demande de l’argent à Andrés Tovar pour nier l’infidélité présumée – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Los papeles se han invertido para la actriz Claudia Martín, al darse a conocer unos audios donde ella le pide dinero a su aún marido, el productor Andrés Tovar, para salir a desmentir la supuesta infidelidad que causó su rompimiento y en la cual se señaló a Maite Perroni.

Dans l’émission Ventaneando, les audios ont été montrés au public où l’actrice et le producteur ont discuté du point de nier avoir trouvé des messages compromettants sur son téléphone portable, lorsque Claudia a catégoriquement refusé de le faire, Andrés Tovar a demandé si c’était vrai. ou mentir que ces textes existaient.

“C’est un mensonge, mais je n’ai pas à le faire…” fut la réponse de l’actrice.

Claudia Martín a immédiatement fait valoir au producteur que le principal problème était que sa femme n’avait toujours pas de travail aujourd’hui et qui sait combien de temps elle l’aura, alors elle l’a interrogé sur ce qu’il allait faire pour qu’elle soit calme et la solution qu’il lui a donnée, c’était de l’aider financièrement.

“Au moment où je vois cet argent, je sors pour déclarer que c’était d’un commun accord (la séparation) et que tout cela était un mensonge, et que nous nous sommes retrouvés avec beaucoup d’amour, de respect et d’affection. Intelligent. Et nous avons signé le divorce et c’est tout », a déclaré Martín lorsque son mari lui a dit qu’il n’avait pas refusé de lui donner de l’argent.

De plus, l’actrice a déclaré à Tovar que l’argent qu’elle déposera devra être sous forme de don, puisqu’elle ne veut pas payer d’impôts et pendant un an pour l’aider avec les dépenses d’un appartement et d’une maison, car elle n’avait pas prévu de dépenser ses économies dans les trois mois.

“Ce que je dis: je vais sortir et faire une déclaration à ce sujet, le jour où je vois que vous m’avez déjà soutenu financièrement, et cela doit être avant le divorce car sinon, cela ne peut pas apparaître en tant que don, car si ce n’est pas le cas, j’ai des problèmes fiscaux », a déclaré Claudia.

Dans le forum était présent l’avocat Guillermo Pous, représentant légal de Maite Perroni, qui était impliqué dans cette situation en tant que troisième en discorde, ce que la chanteuse a déjà nié et pour lequel elle a poursuivi Claudia Martín et Koko Stambuk, avec qui ont rompu un il y a quelques mois, pour l’avoir diffamée en envoyant de fausses informations à un magazine people pour l’impliquer dans cette situation.

“Il est très clair que (Maite) n’aurait jamais pu être un tiers en désaccord, qu’absolument tout ce qui a été dit est un mensonge, qu’ils l’ont diffamée, qu’ils ont vilipendé son image et qu’elle a des actions pour préjudice moral direct, il y a pas de tourner la page”, a déclaré Pous.