Ils révèlent le grand secret de Carter Reum, le mari de Paris Hilton

Cette information a été confirmée par les porte-parole de Carter Reum lui-même, qui ont précisé que père et fille ont une relation « non traditionnelle » et qu’il a contribué à leur entretien depuis sa naissance. Plusieurs sources assurent également que Carter n’a vu la fille qu’une seule fois dans sa vie et, en fait, il n’aurait signé les papiers pour reconnaître sa paternité que l’année dernière.

D’après les informations connues à ce jour, il ne semble pas que sa fille l’ait accompagné lors du mariage de trois jours au cours duquel Carter a épousé la célèbre blonde. De leur environnement, ils soutiennent que toutes les personnes que cette situation affecte d’une manière ou d’une autre connaissent l’existence de la petite fille depuis près d’une décennie.