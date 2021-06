Ils révèlent le mystère d’une supernova vue au Moyen Âge

29/06/2021 à 12:16 CEST

La supernova SN 1054 est l’une des rares pour lesquelles il existe des preuves écrites d’observations de l’explosion. Appréciée au Moyen Âge, elle n’avait jusqu’à présent pas pu être classée avec précision ni pleinement caractérisée. Des recherches récentes, menées par des spécialistes de l’Université de Californie à Santa Barbara, ont montré qu’elle correspond à une nouvelle typologie : les supernovae de capture d’électrons.

SN 1054 a été vu dans différentes parties de la terre en 1054 après JC. C., d’où il tire son nom. Pour les astronomes chinois et arabes de l’époque, il était visible à la lumière du jour pendant 23 jours, tandis que sa lumière a duré dans le ciel nocturne pendant 653 nuits, à partir du 5 juillet de la même année.

Il existe également des archives de peuples autochtones d’Amérique du Nord, tels que la civilisation Anasazi, qui habitaient le sud-ouest du territoire actuel des États-Unis. Ses membres ont vu et enregistré les supernova SN 1054: Ils ont laissé des symboles et des images étranges qui documentent l’observation. De plus, l’événement astronomique était représenté dans un pétroglyphe utilisé comme une sorte de carte de la voûte céleste.

Le reste de la supernova SN 1054 est à l’origine de la soi-disant nébuleuse du crabe, qui, avec le pulsar qu’il contient, constitue la structure astronomique la plus étudiée au-delà du système solaire. Cela est dû à leurs conditions particulières, principalement la précision de la date de l’explosion, quelque chose d’inhabituel lors de l’étude des supernovae. Dans le même temps, la nébuleuse et le pulsar se classent parmi les objets les plus brillants et les plus accessibles pour l’observation dans leurs catégories respectives.

Une nouvelle typologie

Maintenant, la nouvelle étude menée par des scientifiques américains a déterminé que cette gigantesque explosion qui a baigné le ciel médiéval dans la lumière était un nouveau type de supernova. La nouvelle variété découverte, et dont les paramètres correspondent à l’exemple médiéval, entre autres en raison de sa forte luminosité, est appelée supernova à capture d’électrons.

Selon un communiqué de presse, il se caractérise par un comportement anormal des électrons dans les noyaux atomiques, déterminant que le noyau de l’étoile se plie sous son propre poids et s’effondre, générant la supernova. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue Nature Astronomy.

La découverte a été faite en étudiant une autre supernova et sa galaxie hôte, nommée SN 2018zd. En utilisant les données de l’observatoire de Las Cumbres et du télescope spatial Hubble, les astronomes ont compris que cette supernova avait de nombreuses caractéristiques inhabituelles, dont certaines ont été observées pour la première fois lors de l’analyse d’un tel événement astronomique.

En ne pouvant être classés dans aucun des deux principaux types de supernovae, connus sous le nom d’effondrement thermonucléaire et de noyau de fer, les scientifiques ont pu déterminer que l’exemple observé relevait d’une nouvelle variété, appelée supernova à capture d’électrons et qu’il présente les caractéristiques précédemment indiquées.

Cependant, les découvertes liées à SN 2018zd ont conduit les spécialistes à réétudier le cas de SN 1054, la supernova observée au Moyen Âge. En comparant les caractéristiques, ils ont conclu que le phénomène cosmique apprécié et documenté à cette époque pouvait également être classé comme une supernova à capture d’électrons.

La découverte pourrait éclairer des aspects vitaux tels que la formation de certaines étoiles à neutrons, la vie et la mort d’étoiles massives ou encore la manière dont les éléments qui les composent sont dispersés dans l’univers.

Photo : image composite de la nébuleuse du Crabe, créée en combinant les données de cinq télescopes qui couvrent presque toute la largeur du spectre électromagnétique Crédit : NASA, ESA, NRAO/AUI/NSF et G. Dubner (Université de Buenos Aires).