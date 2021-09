Ils révèlent le secret dégoûtant d’EXATLON

Exatlon États-Unis / Instagram Les concurrents d’Exatlon États-Unis ont dû faire face au dégoût des grenouilles et des crapauds

Les téléspectateurs de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis ont vu toutes sortes de moments qui se sont déroulés dans l’émission au cours de sept mois, et bien que vivre au milieu de la nature paradisiaque de la République dominicaine ait été une merveille pour les candidats, il y avait aussi des moments et des détails difficiles auxquels ils ont dû faire face chaque jour.

Et c’est que malgré vivre dans un environnement très écologique, où ils pouvaient respirer de l’air pur et avoir un contact avec l’environnement, les participants EXATLON ont dû apprendre à vivre en étroite collaboration avec les amphibiens, ce qui bien que nécessaire dans la chaîne alimentaire et la protection de l’écosystème, ils ne sont pas appréciés par beaucoup, qui juste les voir produit la phobie et même le dégoût.

Cela a été révélé par Ana Parra, qui, déjà revenue à sa vie normale, a parlé dans un “live” de Miami et a mis en lumière qu’à plusieurs reprises elle avait eu des moments qu’elle qualifiait de “dégoûtants”, au cours desquels elle sentait des grenouilles en elle. corps et dans leurs vêtements.

Jouer

Les Reds ne peuvent plus prendre la cabine | Exatlón USA #5 Aujourd’hui se joue dans le circuit de La Mina par La Fotaleza Exatlón États-Unis – Exatlón USA #5 Exatlón est une compétition sportive de haut niveau où les participants testent leur force, leur intelligence et leur courage pour devenir le vainqueur absolu. Célèbres : Norma Palafox, Mack Roesch, Nicole Regnier, Nathalia Sánchez, Frank Beltre, Jacobo García,… 09/06/2021T02 : 15 : 01Z

Le talentueux athlète colombien a mentionné que les scènes vivaient avec des grenouilles et des crapauds qui se promenaient librement dans leur espace naturel, devenaient le pain quotidien, même aux moments où ils se baignaient et même lorsqu’ils essayaient de tomber dans les bras de Morphée.

La star de l’équipe Contender a rappelé plusieurs anecdotes avec les amphibiens pas si aimés.

« Cela m’est arrivé une fois lorsque j’ai fait sécher mes chaussures à l’extérieur de la cabine. Il les a fait sécher là-bas, je les ai attachés et il est allé les vérifier. Mais quand je les ai attrapés, une chaussure était plus lourde qu’une autre, et de là une grenouille est tombée ; une grenouille très laide, dégoûtante », a déclaré le jeune mannequin, qui a paniqué et a poussé un cri qui a alarmé les autres athlètes.

« Tu vois, j’aurais préféré un serpent, peu importe. Mais une grenouille ?…. oups, j’y pense et je deviens mignon (ma peau me pique). Je ne sais pas pourquoi ça me dérange autant…. et j’ai commencé à crier : ‘gas, gas, gas, (une expression de mécontentement largement utilisée en Colombie) comme un fou. Ils étaient tous à l’intérieur, et comme les Mexicains ne comprennent rien à ce que je dis, ils pensaient que je parlais de gaz (cuisine), pas de gaz dégoûtant. Ils ne m’ont jamais compris », s’est souvenue Ana Parra.

Jouer

Exatlón USA 5 : Ana et Mirna donnent un balcon à leurs camarades | Telemundo Entertainment Vidéo officielle de Telemundo Entertainment. Les candidates Ana Parra et Mirna Almada avouent indiscrètement les passe-temps de leurs coéquipières lors de la cinquième saison d’Exatlón États-Unis. Téléchargez notre App : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TLMDEntertainmentYT Exatlón Un test d’habiletés collectives et individuelles, une compétition qui cherche à trouver la personne avec les capacités physiques les plus fortes et… 2021-07-18T21: 00 : 09Z

Mais en fouillant dans ses souvenirs avec les grenouilles dans EXATLON, l’athlète a surtout attiré l’attention sur un autre moment qui l’a presque fait s’évanouir de dégoût.

« Pendant que je dormais, il m’est arrivé quelque chose. Vous pouvez croire que je dormais et qu’une grenouille est tombée sur moi ici (sur mon corps). C’était horrible. Je me souviens de César, Ricado, et j’étais toujours là (dans les lits) et ça a touché César d’abord dans le dos. Puis Ricardo parmi ses affaires. César s’est levé et je me suis un peu réveillé, parce que j’écoutais… quand je sens que ça me tombe dessus », a déclaré l’athlète.

Jouer

Exatlón USA 5 : Les filles révèlent les histoires de la Cabane et de la Forteresse | EntertainmentVidéo officielle de Telemundo Entertainment. Dans Exatlón Picoso de la semaine 23, Norma Palafox et Nathalia Sánchez balconent leurs compagnons et racontent tout ce qui se passe dans la Cabaña et dans la forteresse d’Exatlón aux États-Unis. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TLMDEntertainmentYT Exatlón Un test de compétences collectives et individuelles, une compétition qui… 2021-07-06T13: 26: 25Z

«Je me suis levé pour allumer la lumière et j’ai commencé à crier. Vous pouvez imaginer le tumulte. Je ne savais pas ce qui m’était tombé dessus, et quand j’ai allumé les lumières, la Panthère (Denisse Novoa) et tout le monde se sont levés, et nous avons vu la grenouille. Entre Pantera et moi on l’a sorti”, a ajouté l’ancienne reine de beauté.

Ana Parra a également mentionné qu’avec les grenouilles, les insectes faisaient également partie du pain quotidien, et a rappelé qu’un jour son ami, Rafa Soriano, avait été victime d’une piqûre qui leur avait fait peur.

« Une fois que Brujito a mis sa chaussure, et toujours dans la Cabine, nous devions bien vérifier nos chaussures, car les animaux entrent. Et une fois, Brujito a mis sa chaussure et a été mordu par un scorpion. Rien ne lui est arrivé, mais imaginez cela », a conclu Ana, qui s’est rendu compte que son désir de briller dans la compétition était tel que pour cette raison, ils ont enduré ces moments difficiles, auxquels ils se sont habitués avec le temps.

Dites-nous ce que vous pensez de la phobie d’Ana Parra envers les grenouilles et dites-nous la vôtre.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires