Ils révèlent les costumes des nouvelles Powerpuff Girls et cela déçoit beaucoup

Il y a aussi ceux qui défendent, peut-être que ce n’est pas le look final des Powerpuff Girls. Et ils espèrent que ce n’est pas la garde-robe finale. « Je pense que beaucoup de gens arrivent à la conclusion que ce sont leurs costumes principaux quand le scénario le plus probable est qu’ils ne sont qu’une tenue temporaire ou quelque chose de timide pour le premier épisode ou un flashback ou quelque chose comme ça ».

Dans cette version mise à jour, les filles –Chocolat, bulles et gland– sont maintenant des vingt-dix-ans désillusionnés qui n’en veulent pas d’avoir perdu leur enfance dans la lutte contre la criminalité. Ici, nous vous disons tout sur ce redémarrage.