Ils révèlent les secrets de la face cachée de la Lune

15/11/2021 à 11:31 CET

Une mission chinoise qui a atteint la face cachée de la Lune en 2019 a obtenu des données importantes sur cette face énigmatique de notre satellite. Certaines des avancées obtenues sont incluses dans une nouvelle étude publiée récemment dans Geophysical Research Letters : elles pourraient être très importantes pour approfondir la géologie lunaire et pour le développement de futures missions incluant des établissements humains.

En 2019, l’atterrisseur chinois Chang’E-4 et son rover Yutu-2 ont été les premiers objets humains à se poser sur le La face cachée de la lune, le côté qui fait face à la Terre : nous commençons maintenant à connaître certaines de ses découvertes.

La face cachée de la Lune est d’une grande importance en raison de son intérêt formations géologiquesMais cette face cachée bloque également tout bruit électromagnétique de l’activité humaine, ce qui en fait un endroit idéal pour construire des radiotélescopes.

L’importance des géorradars

Utilisant un radar à pénétration de sol (GPR) ou géoradar, la mission chinoise a réussi à faire des estimations plus précises concernant la profondeur de la surface supérieure lunaire, ce qui est un moyen important de déterminer la stabilité et la force de la base au sol pour le développement de futures bases lunaires et stations de recherche.

Les radars GPR Ils sont utilisés depuis le début du XXIe siècle, mais des missions récentes de la Chine et des États-Unis les ont utilisés comme technologie principale sur Mars et la Lune, les premières fois où leurs avantages ont été exploités directement in situ.

Tout indique que désormais, les radars à pénétration de sol feront partie intégrante des instruments et outils scientifiques des futures missions planétaires, où ils seront utilisés pour cartographier le sous-sol des zones d’atterrissage et ainsi découvrir ce qui se passe. sous la surface.

Les géorradars vous permettent également de récupérer des informations importantes sur les type de sols présents sur les satellites et les planètes, ainsi que des données révélatrices sur leurs couches souterraines.

Les informations obtenues grâce à ces outils ont de multiples applications : par exemple, elles peuvent être utilisées pour caractériser rapidement les évolution géologique d’une zone. Sur la base de ces données, il est possible de déterminer quelles zones sont les plus adaptées à l’implantation de bases ou de colonies.

La formation de la Terre et de la Lune

Selon un article publié dans The Conversation, les résultats permettent une compréhension plus cohérente du complexe histoire géologique de notre satellite et nous permettra de prédire avec plus de précision ce qui se trouve sous la surface de la Lune.

Dans la nouvelle étude, afin d’analyser les données saisies par le Le rover Yutu-2 À l’aide du géoradar, un groupe international de scientifiques a développé un outil conçu pour « lire & rdquor; avec le niveau de détail maximum les couches existantes sous la surface de la Lune, obtenant des résultats sans précédent.

Les résultats fourniront des informations sur comment le satellite et la terre ont évolué: pour « compléter & rdquor; La connaissance de la Lune est essentielle pour en savoir plus sur la diversité des structures géologiques et les caractéristiques du sol sur sa face obscure.

Comme la formation de la Terre et Lune sont des processus étroitement liés, les chercheurs pensent que ces données permettront également de faire la lumière sur les premiers instants de notre planète.

Référence

Déduire la structure en couches peu profondes sur le site d’atterrissage de Chang’E-4 : une nouvelle approche d’interprétation à l’aide d’un radar à pénétration lunaire. Iraklis Giannakis, Feng Zhou, Craig Warren et Antonios Giannopoulos. Lettres de recherche géophysique (2021). DOI : https : //doi.org/10.1029/2021GL092866

