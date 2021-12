Ils révèlent leur relation avec « Le Seigneur des Cieux »

Gloria Trevi : Ils révèlent sa relation avec « Le Seigneur des Cieux » | .

Après la publication du livre controversé « Emma et les femmes de N@rc0 », de nombreuses célébrités ont été touchées et principalement Galilée Montijo, Alicia Machado et Sergio Mayer ils ont cherché à éluder entièrement le sujet.

Cependant, des relations présumées continuent d’apparaître, cette fois Gloria Trevi était celle qui a été exposée, soi-disant liée au vrai « Seigneur des cieux. »

Le célèbre chanteur était lié à ce heavy des organisations, dont on raconte qu’un jour ils furent très amoureux et qu’il se chargea lui-même de lui offrir une chère montre en or avec diamants.

L’interprète n’a pas voulu parler du sujet, comme beaucoup d’autres artistes elle a décidé de garder le silence sur le sujet, cependant au moment où elle réalise une biosérie sur elle, elle arrive à aborder le sujet évacuer la situation, ledit programme sortira en 2022 et ses fans attendent déjà avec une grande curiosité de voir ce qui s’est passé.

Je viens d’arriver à l’aéroport de la CDMX, le chanteur a assuré que dans cette série de nombreuses situations seront partagées afin qu’ils ne se promènent pas en imaginant des choses et qu’ils puissent observer un peu de leur vie, bien liée et sans inventions.



Gloria Trevi a nié la situation mais assure que sa vie sera prolongée dans sa biosérie qui sortira en 2022.

« Ma famille me soutient dans tout ça et ils regardent ce que je fais, il n’y a rien à cacher », a avoué Gloria et j’en profite aussi pour envoyer de l’affection à tous les fans qui la connaissent, ses admirateurs la soutiennent toujours et ils écoutent attentivement ses paroles, en effet à son arrivée à l’aéroport il y avait beaucoup d’admirateurs qui lui ont demandé une photo,

Elle a également expliqué qu’en ce moment elle se défend par l’intermédiaire de ses avocats contre certaines accusations dans lesquelles elle prétend avoir évité de payer des impôts.

Pour l’instant, il faudra surveiller Gloria Trevi pour découvrir qu’elle révèle ce qui s’est réellement passé avec « le seigneur des cieux », une situation qui intrigue désormais les internautes.