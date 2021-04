Ils révèlent l’identité de l’héritier de José José

. Le dernier testament du regretté chanteur José José a été rendu public devant les tribunaux de Mexico.

L’identité de l’héritier universel de José José a finalement été révélée récemment devant les tribunaux de Mexico. Les proches de l’interprète mexicain dont on se souvient étaient présents lors de la lecture du testament.

«Le prince de la chanson» est décédé en septembre 2019 des suites de complications de santé liées au cancer du pancréas dont il souffrait.

Le magazine TV Notes a révélé qu’Anel Noreña avait été désignée comme l’héritière universelle du chanteur José José lors de la lecture du testament qui a eu lieu le 5 avril devant les tribunaux de la capitale aztèque.

Noreña a été mariée à José José de 1976 à 1991, année au cours de laquelle ils ont décidé de mettre officiellement fin à leur mariage. Le couple est parent de deux enfants en commun: Marysol Sosa et José Joel.

A son départ des tribunaux, Anel en compagnie de ses enfants, Marysol Sosa et José Joel, étaient très heureux de faire leurs premières déclarations après avoir annoncé la lecture officielle du testament du chanteur mexicain.

« Nous sommes très heureux, le testament a été lu de manière légale et juridique, où Mme Ana Elena Noreña Grass reste comme héritière universelle », a déclaré José Joel, le fils aîné de Noreña et José José avec une grande effusion.

« Ce qui suit est que nous continuons le processus, nous vous tiendrons informés, Dieu merci, nous allons avec cela, juridiquement et juridiquement, Ana Elena Noreña est l’héritière », a ajouté la première-née des stars mexicaines.

De son côté, Anel Noreña a insisté sur le fait de se sentir satisfaite de la dernière volonté de son ex-mari: «Très heureuse, très reconnaissante et très heureuse, dans le désir et le confort. Ce qui s’est passé est capital et fondamental. José du ciel a mis sa famille au-dessus de toutes les autres ».

Interrogée par les médias mexicains sur ce qu’elle recevrait après avoir été désignée comme l’héritière universelle de José José, Anel a répondu en plaisantant: «Des dettes pures».

José Joel et Marysol Sosa ont exclu l’existence d’un autre testament, comme la fille cadette de José José, Sara Sosa, l’a déjà souligné: «Légalement et légalement, le testament a été lu, ma mère, Mme Ana Elena Noreña est l’héritière universelle. Il n’y a pas d’autre volonté ».

José José: un héritage musical qui dure dans le temps

José Rómulo Sosa Ortiz, connu artistiquement sous le nom de José José, a été l’un des chanteurs les plus importants de la musique hispanophone au cours des quatre dernières décennies.

Tout au long de sa carrière artistique exceptionnelle, «El Príncipe de la Canción» a lancé environ 37 productions musicales qui se sont positionnées avec un grand succès dans les ventes en Amérique latine et aux États-Unis.

L’impact de José José sur l’industrie du divertissement s’est reflété dans son album musical «Secretos» qui s’est vendu à plus de 18 millions d’exemplaires dans le monde.

Le chanteur mexicain a été nominé 9 fois aux Grammy Awards et est l’un des rares artistes hispanophones à avoir été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour ses contributions significatives à la musique.

José José est décédé au mois de septembre 2019, mais son héritage artistique reste plus vivant que jamais à travers les nouvelles générations de chanteurs qui, au fil du temps, honorent sa mémoire sur les grandes scènes du monde.

José José s’est marié trois fois

José José était l’un des grands galants de l’industrie du divertissement au Mexique, un exemple en est qu’il a été marié trois fois avec des femmes liées à l’industrie du divertissement.

Natalia «Kiki» Herrera Calles a été la première épouse du chanteur mexicain: le couple s’est marié en 1970, mais ils ont annoncé leur séparation en 1975 à la suite de «problèmes d’alcool et de jalousie». Anel Noreña était la deuxième épouse du célèbre interprète: les stars ont commencé leur mariage en 1976, mais se sont séparées en 1991. Ils sont les parents de deux enfants en commun: José Joel et Marysol Sosa. Sara Salazar était la troisième et dernière épouse de José José: le couple a eu un mariage consolidé qui a commencé en 1995 jusqu’au moment du décès malheureux de l’artiste en 2019. Ils ont une fille en commun: Sarita Salazar.

