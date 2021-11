Belinda contre Daniela Luján : Ils révèlent l’origine de leur rivalité | INSTAGRAM

Aujourd’hui le la célébrité de la belle chanteur et actrice, Belinda, a atteint un niveau de population et est devenue l’une des stars les plus appréciées des téléspectateurs et des utilisateurs, même si à un moment donné, ce n’était pas le cas.

Bien sûr, nous parlons de ses débuts dans le télévision mexicaine, en particulier une occasion où il se battait pour un rôle avec son collègue Daniela Lujan, une autre belle actrice qui a cessé d’être si pertinente ces dernières années.

Les deux femmes célèbres avaient participé à feuilletons télévisés comme des amis pour toujours ou des aventures dans le temps, mais une rivalité est apparue qui a fait que les deux ont été mentionnés ensemble pendant très longtemps et à ce jour.

Nous vous dirons comment cette rivalité est née en Télévision, tout cela grâce à un projet appelé « Des acolytes à la rescousse », un feuilleton dans lequel ils montraient une rivalité évidente.

Il est sorti en 2002 et présentait l’histoire d’un groupe d’amis qui aidaient l’une des filles à sauver sa jumelle, une production qui a eu beaucoup de succès.

Daniela Luján aurait pu être chargée d’avoir l’idée des jumeaux, mais le producteur Rocío Ocampo ne l’a pas choisie pour ce rôle, puisque Belinda était chargée de jouer Mariana et Silvana, les deux jumelles qui ont conquis le public. Mexicain avec ses grandes différences, mais toujours la même personne.

Malgré le fait que le projet ait eu un grand succès, Belinda avait des plans professionnels pour faire sa propre carrière de soliste et c’est pourquoi elle a fini par quitter le projet, un espace que Daniela Luján est venu couvrir, accompagnée d’une grande vague de divisions et avis négatifs Concernant la décision, c’est ce qui a déclenché cette grande rivalité qui continue à ce jour.

À une certaine occasion, Belinda est sortie et en a parlé, exprimant que pour elle il n’y avait pas de rivalité, elle étant celle qui impose les modes et celle qui se démarque, même si bien sûr elle a dit tout cela quand elle n’était qu’une petite adolescente.