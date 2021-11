Ils révèlent pourquoi Camila Cabello et Shawn Mendes ont mis fin à leur cour

Camila Cabello et Shawn Mendes révèlent pourquoi ils ont mis fin à leur relation | Instagram

Récemment, une source proche du artistes comédies musicales, Camila Cabello et Shawn Mendes, a révélé la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre fin à leur relation de plus de deux ans, ce qui était sans aucun doute une nouvelle extrêmement déchirante pour les fans.

La vérité est que Camila Cabello et Shawn Mendes sont deux chanteurs qui ont suscité beaucoup de controverse dans le monde du divertissement et c’est qu’ils ont récemment annoncé leur rupture, surprenant beaucoup leurs fans.

Comme prévu, cette nouvelle a pris tout le monde par surprise, puisqu’il n’y avait aucune rumeur à ce sujet et rien ne nous faisait penser qu’ils avaient mis fin à leur relation.

Il s’avère qu’après deux ans de Romance et de nombreuses démonstrations publiques de leur amour, les célèbres chanteuses Camila Cabello et Shawn Mendes ont décidé de rendre publique la fin de leur histoire d’amour à travers les réseaux sociaux.

À travers un message via leur compte Instagram officiel dans lequel ils n’ont pas révélé trop de détails, le couple a annoncé la malheureuse nouvelle.

Salut les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation, mais l’amour que nous ressentons l’un pour l’autre, en tant qu’humains, est plus fort que jamais ».

Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons à être les meilleurs amis. Nous apprécions grandement votre soutien depuis le début et à l’avenir. Camila et Shawn ».

Cependant, une source proche du couple a confié à une chaîne de télévision que c’était Shawn qui avait décidé de mettre fin à la relation, puisque leur idylle avait tout simplement disparu.

La relation devenait obsolète et complaisante et ils ont décidé qu’il valait mieux qu’ils soient amis. »

Il a également été annoncé que la rupture aurait eu lieu la semaine dernière, car bien qu’elle ait convenu que la rupture était la meilleure pour tous les deux, la chanteuse est toujours très contrariée par tout cela, selon la source précitée.

Il convient de mentionner qu’ils ne l’ont pas laissé en mauvais termes et qu’ils continuent d’être amis, bien que le succès de Camila Cabello ne l’ait pas bien pris.

Cela a été très difficile pendant quelques jours, mais elle a passé beaucoup de temps avec des amis et a été très occupée.

En fait, récemment, une série de photographies a été publiée dans laquelle elle est plus belle que jamais et a montré qu’elle ne laissait rien s’interposer entre elle, sa carrière et son bonheur, car c’est la chose la plus importante pour elle sans aucun doute.