Ils révèlent que le père de Britney Spears espionnait les conversations de sa fille

Le père de Britney Spears, Jamie Spears, et la société de sécurité qu’il aurait embauchée pour protéger sa fille ont déployé un système de surveillance qui comprenait la surveillance des communications de la chanteuse et l’enregistrement audio dans sa chambre, selon un nouveau documentaire du New York Times.

Le journal cite un employé de la société de sécurité Black Box, Alex Vlasov, qui a noté que des conversations avec les enfants et le petit ami de la pop star avaient été enregistrées. Le documentaire, intitulé “Controlling Britney Spears” peut être vu sur la plate-forme Hulu, et sa première a lieu quatre jours avant la sortie d’une autre production sur la vie de la chanteuse intitulée “Britney vs Spears” et qui a été produite par Netflix. Il s’ouvre le mardi 28 septembre, juste un jour avant la date d’audience de Spears.

Dans le documentaire du New York Times, il se concentre sur « l’appareil de surveillance intense qui contrôlait chaque mouvement de la pop star », comme le décrit le journal lui-même ; “Britney vs Spears” analyse les rebondissements que la vie de la chanteuse a pris alors qu’elle est passée d’enfant artiste à diva pop et a finalement vécu sous l’emprise de sa célébrité et de ses problèmes mentaux.

Selon le témoignage de Vlasov au NYT, la « surveillance implacable » à laquelle Spears, qui est sous la garde de son père depuis 13 ans, « a aidé plusieurs personnes liées à la tutelle, principalement son père, James Spears, à contrôler presque tous les aspects de sa vie “.

Vlasov a affirmé que l’équipe de sécurité avait accès à ses messages, à ses appels FaceTime, à l’historique du navigateur et à ses photos. Et cela a révélé qu’ils avaient placé un appareil d’enregistrement audio dans la chambre de Spears, qui a capturé plus de 180 heures d’audio, y compris ses interactions avec ses enfants et son petit ami, Sam Asghari.

Parmi les nombreuses révélations dans “Controlling Britney Spears”, on lui aurait refusé l’autorisation de dépenser son propre argent, selon Rolling Stone.

Latisha “Tish” Yates, l’ancienne responsable de la garde-robe de Spears, affirme avoir vu le père de Spears, Jamie et Robin Greenhill, un employé de l’entreprise qui gérait ses affaires commerciales, avoir refusé de simples demandes de la chanteuse.