Ils révèlent que son frère est en mauvaise santé à l’hôpital

Shakira : révèle que son frère est en mauvaise santé à l’hôpital | INSTAGRAM

Selon les informations exposées dans le programme Potins pas comme, Shakira serait très inquiète que son frère lui consacre quelques mots dans lesquels on peut lire qu’il traverse visiblement une grave situation de santé.

C’est une source proche qui a rapporté avec des captures d’écran d’une conversation de WhatsApp, que depuis lundi Robin mebarak est hospitalisé, sans dire exactement pour quelle raison, il dit être avec oxygène et qui a souffert d’une leçon lombaire pendant des années, alors la douleur lui a fait prendre des analgésiques qui ont grandement perturbé ses cycles de sommeil.

Ils ont également demandé des prières pour qu’il se rétablisse bientôt et de la force pour le famille qui traverse cette période difficile.

Sa famille est très consciente de lui et ils ont même organisé une messe pour prier pour sa guérison, ainsi que ses enfants et sa femme sont très conscients de ce que disent les médecins.

Le frère de Shakira est toujours dans un état critique mais heureusement stable le plus longtemps possible.



Shakira est l’une des artistes avec le plus de followers sur Facebook.

Il s’est aussi assuré que vous étiez intubé, mais que depuis hier à six heures de l’après-midi ils l’enlèvent en plus du fait que la fièvre est tombée ET qu’il est un peu plus conscient qu’avant mais surtout sous sédation.

Jusqu’à présent, il doit continuer à récupérer jusqu’au moment où il fera des tests pour essayer d’avaler de la nourriture, car cela est lié au sérum, à ses reins et l’infection s’améliore petit à petit.

Cette nouvelle retentit dans les réseaux sociaux car Shakira est l’une des personnes qui compte le plus de followers sur Facebook, le monde a l’une des célébrités les plus aimées du monde du divertissement, donc les bons voeux continueront sûrement d’exister jusqu’au moment où elle frère récupérer.