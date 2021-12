Ils révèlent qu’il a dépensé 30 000 pesos pour un vêtement de Noël

Inés Gomez Mont : Ils révèlent qu’elle a dépensé 30 000 pesos pour un vêtement de Noël | INSTAGRAM

Vous avez sûrement entendu parler d’elle ces derniers mois grâce à une affaire très populaire sur Internet, Inés Gómez Mont a son dévolu mais cette fois nous ne parlerons pas de ce sujet mais d’un vêtement de noël dans lequel il a dépensé plus de 30 000 pesos.

C’était en décembre de année 2020 lorsque l’ancien hôte de Télévision aztèque il publiait dans son compte officiel de Instagram une photo sur laquelle elle fêtait Noël, vêtue d’un pull blanc à imprimé animalier de la marque Dsquared2.

C’est un marque de Canada, avec une valeur de vente de plus de 30 000 pesos et la célèbre a voulu montrer son vêtement dans cette publication, ce qu’elle ferait aujourd’hui génère des intrigues et des opinions sur les réseaux.

Beaucoup se demandent pourquoi je dépenserais autant de l’argent Dans un seul vêtement, le placard de la célèbre actrice a été analysé par des experts en la matière ces derniers mois et sur ses photos, ils ont pu détecter des vêtements de très haute valeur, des vêtements incroyablement élégants, des sacs et des chaussures que très peu de gens pouvaient se permettre.

Même dans certaines pièces de divertissement, nous avons pu voir qu’il avait un sac de la marque Hermés, qui est l’un des plus raffinés au monde, qui avait également un diamant de 18 carats incrusté dans l’une de ses fermetures, en crocodile Noloticus peau. , des détails incroyables et beaucoup de valeur sur le marché.



Inés Gómez Mont a partagé ce vêtement qui, selon les experts, a une grande valeur.

Certains utilisateurs ont réfléchi et considèrent que le salaire d’un acteur ou d’un présentateur de télévision ne pouvait pas être assez élevé pour acheter ces marques, ils ont également parlé d’un cadeau qu’il a fait à sa comadre Galilea Montijo, un sac Hermés d’une valeur de 3 millions de pesos, générant encore plus de soupçons à son sujet.

Rappelons que la présentatrice a disparu de l’œil du public pour certaines raisons que nous ne citerons pas mais que vous connaissez sûrement déjà, mais les théories et informations la concernant ne cessent d’émerger.

