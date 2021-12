Daniel Bisogno : Ils révèlent qu’ils lui ont jeté un sort très fort | INSTAGRAM

Était le célèbre voyant Mhoni qui a décidé de lui adresser un message fort de avertissement Le pilote Ventaneando, Daniel Bisogno, a été jeté ici dans le coffre-fort avec un sort très fort il y a des années.

Selon l’interprète, ils feraient cela la sorcellerie Cela fait quelques années qu’il n’a pas parlé d’une célébrité en particulier qu’il ne peut pas révéler.

Lors du retrait du cartes pour Daniel, il en a trouvé une très inquiétante, assurant qu’ils doivent être très prudents car à la fois leurs partenaire comme lui pourrait être très exposé en ce moment.

On dit que c’est le partenaire du présentateur qui a un maladie lymphatique, ce qui serait la raison pour laquelle ils visitent différents hôpitaux à la recherche de l’aide et de l’opinion des médecins.

Il se pourrait que l’animateur se soit fait des ennemis et beaucoup, grâce à sa façon de s’exprimer, ne reçoivent pas tous très bien ce qu’il communique sur l’émission TV Azteca.



Mhoni Vidente partage ses connaissances et interprète les lettres pour Daniel Bisogno.

La voyante lui assure également qu’elle doit lui rendre visite au cas où elle voudrait se libérer de cette situation, avertissant encore une fois que si vous ne le faites pas, elle risque fort de perdre la vie, des déclarations fortes qu’elle considère devoir être entendues .

Il a assuré que s’il ne lui rendait pas visite au milieu de l’année prochaine, quelque chose d’assez grave pourrait lui arriver et espérant que s’il l’écoute, je l’attendrai à bras ouverts et bien sûr prêt à l’aider.

Daniel Bisogno a traversé des moments très difficiles ces derniers mois et la dernière chose dont il aurait besoin serait d’entendre cet avertissement sérieux de la célèbre femme, jusqu’à présent il continue de chercher un soutien médical et en espérant que sa situation s’améliorera, il est l’un des les couples avec ceux qui ont duré le plus longtemps jusqu’à présent et bien sûr vous ferez tout pour améliorer votre santé.