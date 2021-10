Ils révèlent un coût millionnaire des sacs Gómez Mont – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’animatrice de télévision Inés Gómez Mont, sur laquelle pèse un mandat d’arrêt pour sa probable responsabilité dans les délits d’opérations avec des ressources d’origine illicite, le crime organisé et les détournements de fonds, des vêtements et sacs usagés d’une valeur de plus de quatre millions de pesos.

A Gómez Mont et à son mari, l’homme d’affaires Víctor Álvarez Puga, les autorités attribuent avoir obtenu des marchés publics pour détourner près de 3.000 millions de pesos via des sociétés écrans. Il y a quelques jours, il a assuré qu’il est l’objet d’une « persécution de mauvaise foi » de la part des autorités et a nié avoir commis les crimes dont il est accusé.

Le tweeter Oswaldo Mujica, qui a passé en revue les photographies que la conductrice a téléchargées sur son compte Instagram, un sac de la marque française, Hermes, modèle Dymond Hymalaya Birkin, qui, selon le numérique El Español n’est pas vendu publiquement et dont le coût est compris entre 100 et 150 mille dollars (entre deux et trois millions de pesos).

Le sac est le même modèle qui a été vu par des célébrités de renommée mondiale. Il s’agit d’un sac en peau de crocodile et sa première édition était incrustée d’un diamant en or blanc 18 carats.

Informations tirées de : Vanguardia