Ils révèlent une nouvelle discussion en France !

07/05/2021

Le à 13:42 CEST

La France est tombée en huitièmes de l’Euro, le temps que ce vestiaire devienne une véritable poudrière. C’était d’abord une discussion entre Mbappé et Giroud car l’un ne l’a pas transmise à l’autre. Puis c’était entre le crack du PSG et Griezmann. Et enfin est venu la dispute entre Coman et Deschamps pour changer.

Il semblait que ce serait le dernier de tous, mais ‘Le Parisien’ a révélé qu’il y avait encore une bagarre de plus dans la concentration de l’équipe de France en Eurocup. Il a été joué par Pavard et Pogba et ce qui s’est passé était plus que des mots. C’est arrivé après le match contre la Suisse qui les a fait sortir du championnat.

Le défenseur s’est entretenu avec Varane et a récriminé l’attitude du milieu de terrain dans le troisième but suisse, celui qui a forcé l’extension. C’est alors que le Madrid encore central s’est tourné vers Pogba et a commenté ce que Pavard disait dans les vestiaires. Là, le «diable rouge», encore chaud en raison de l’élimination, a affronté le joueur du Bayern et a commencé une traversée de déclarations risquées.

Finalement l’affaire n’est pas arrivée entre les mains, mais c’est un échantillon de plus que les costumes de France n’étaient pas exactement un conte de fées. Beaucoup de ‘coqs’ qui ont mal fini.