Ils saisissent 46 balles de 1 640 kilos de haschich sur la côte de Tenerife

01/08/2022 à 15:44 CET

.

La Garde civile, dans une opération conjointe avec le Service de surveillance douanière de l’Agence des impôts, a saisi le 31 décembre dans le Côte de Ténérife un total de 46 balles contenant 1 640 kilogrammes de haschisch, dans une opération qui a fait trois détenus.

L’opération a commencé après que des citoyens ont été informés de la présence d’un navire suspect qui était très proche des côtes de l’île de Tenerife, comme l’a rapporté ce samedi l’organisme de sécurité dans un communiqué.

Après avoir reçu cet avis, la Garde civile a activé diverses unités du corps, telles que l’unité d’hélicoptères de la zone des îles Canaries (UHEL), le service maritime provincial et les groupes de spécialistes des activités sous-marines (GEAS) qui, avec l’appui d’un bateau de la Direction adjointe du Service de surveillance douanière (DAVA), a réussi à intercepter un bateau de type zodiaque environ 15 milles de l’île.

Pour le localiser, l’hélicoptère de la Garde civile a immédiatement survolé toute la zone et une fois qu’il a pu le repérer depuis les airs, il s’est coordonné avec les navires du service maritime provincial de la Garde civile et du GEAS pour orienter sa trajectoire vers le navire suspect depuis les airs et ainsi réussir à l’intercepter.

Après plusieurs tentatives d’évasion par les occupants du bateau, et une fois encerclés, ils ont commencé à jeter à la mer plusieurs des ballots de haschich qu’ils transportaient, a ajouté la garde civile.

Enfin, les agents du service maritime et GEAS ont réussi à intercepter le navire et à procéder à la arrestation des trois occupants, deux hommes âgés de 32 et 36 ans et un mineur de moins de 16 ans, tous trois de nationalité marocaine, en tant qu’auteurs présumés d’un crime de trafic de drogue.

Une fois placés en garde à vue, ils pouvaient localiser et récupérer en mer les balles qui avaient été jetées à la mer.

Les détenus ont été mis à la disposition du tribunal d’instruction de Santa Cruz de Tenerife, ainsi que les procédures menées par l’équipe contre le crime organisé et la lutte contre la drogue (EDOA) de la garde civile de Santa Cruz de Tenerife et du personnel de la DAVA.