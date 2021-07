Ils sanctionnent un haltérophile chilien pour cannabis, mais arriveront à Tokyo à temps

07/08/2021 à 04h19 CEST

. / Santiago du Chili

L’Agence Internationale d’Essais (ITA) a sanctionné l’haltérophile chilien Arley Méndez d’un mois de suspension, qui a jeté un effet indésirable du cannabis, une sanction qui ne l’empêchera pas de concourir aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. C’est ce qu’a rapporté ce mercredi le Comité olympique chilien (COCh) après avoir reçu cette communication de la Fédération chilienne d’haltérophilie. La sanction empêche l’athlète de concourir et de s’entraîner sur des sites officiels entre le 29 juin et le 28 juillet 2021, et tient compte du fait que l’athlète s’est engagé à suivre un programme de traitement de la toxicomanie approuvé par la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF).

Considérant que la compétition de Méndez aux Jeux olympiques aura lieu le 31 juillet, soit après la période envisagée par la sanction, la Fédération internationale d’haltérophilie a officiellement confirmé sa place dans la catégorie -81 kilos de ladite discipline. De plus, l’ITA a communiqué par écrit à la Fédération chilienne d’haltérophilie que l’athlète Vous pouvez entrer dans le village olympique de Tokyo le 25 juillet, comme stipulé dans leur planification.

Étant donné que la sanction imposée par l’ITA n’empêche pas Méndez de concourir aux Jeux Olympiques, et que l’IWF a confirmé sa place dans la compétition, le Comité Olympique Chilien (COCh) a confirmé sa présence dans la délégation chilienne qui se rendra à Tokyo. . De plus, le COCh a indiqué qu’il a mis à la disposition de l’athlète tous les outils nécessaires pour mener à bien le traitement pour lequel il s’est engagé devant l’ITA. “Dès le début, nous avons souligné que la participation d’Arley (Méndez) était suspendue jusqu’à ce qu’il y ait une sentence de l’ITA. Cela s’est déjà produit, et la sentence n’interdit pas à l’athlète de participer aux Jeux Olympiques. Nous n’avons pas le pouvoir d’augmenter ou de diminuer cette peine, la suspension est d’un mois et elle doit être respectée », a déclaré Miguel Ángel Mujica, président du COCh, dans le communiqué. “Même si Arley peut aller à Tokyo, c’est une affaire très sérieuse, et nous demandons à nos athlètes ne faire aucune distinction entre les substances interdites puisqu’ils constituent tous une faute, quelle que soit la durée de la sanction », a-t-il ajouté.

Méndez a eu un résultat défavorable pour le cannabis lors d’un contrôle antidopage en mai dernier lors d’un tournoi de qualification organisé en Colombie.