Ils s’attendaient à ce que l’inflation arrive à chaud en octobre; Il est venu en grésillement

par Peter Schiff, Schiff Gold :

L’indice des prix à la consommation devrait encore augmenter en octobre. C’est venu en grésillant.

Les chiffres réels de l’IPC du mois dernier étaient encore plus élevés que prévu, car l’inflation « transitoire » est restée bien au-dessus de 5 % sur une base annuelle pour le sixième mois consécutif.

La projection était que l’IPC soit en hausse de 0,6% en glissement mensuel. Cela aurait été une augmentation significative. Mais le nombre réel était encore plus élevé, avec un IPC en hausse de 0,9 %. Sur une base annuelle, le taux d’inflation était de 6,2 % contre une estimation de 5,9 %. Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle de l’IPC depuis 1990.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le gain total de l’IPC pour 2021 s’élève désormais à 6,3 % à deux mois de la fin. Le gain annualisé est de 6,84 %. C’est plus que « modérément » au-dessus de l’objectif mythique de 2 % de la Fed.

En excluant les prix volatiles des aliments et de l’énergie (comme si les consommateurs n’avaient pas à manger ou à mettre de l’essence dans leur voiture), l’IPC de base a augmenté de 0,6% contre l’estimation de 0,4%. L’inflation sous-jacente annuelle s’est établie à 4,6% contre une projection de 4%. Il s’agit du plus haut bond annuel de l’IPC de base depuis août 1991.

Gardez à l’esprit que ces chiffres sont basés sur une formule d’IPC du gouvernement qui est créée pour sous-estimer l’inflation réelle. Si le gouvernement utilisait encore la formule de calcul de l’inflation qu’il utilisait dans les années 70, nous aurions déjà eu une inflation à deux chiffres.

Après la publication des chiffres de l’IPC de septembre, Peter Schiff a déclaré que l’IPC ne reflète pas exactement la réalité.

Je pense que la réalité à laquelle les Américains sont confrontés lorsqu’ils font leurs achats est le taux d’inflation d’une année à l’autre, ou les taux d’inflation annualisés, au nord de 10 %. Donc, nous avons vraiment une inflation à deux chiffres si le gouvernement la rapportait avec précision. »

Pendant ce temps, les prix à la production continuent de devancer les prix à la consommation. L’indice des prix à la production a enregistré une augmentation de 0,6% d’un mois sur l’autre avec un taux annuel en hausse de 8,6%. Cela a égalé la hausse record du mois dernier des prix à la production. L’IPP des matières premières a grimpé de 22,2 % en glissement annuel. C’était un sommet en 48 ans. La dernière fois que nous avons vu un IPP plus élevé pour les produits de base, c’était en novembre 1974.

Les médias ont tendance à se concentrer sur les prix à la consommation, mais comme l’a souligné Schiff dans son podcast, les entreprises doivent en fin de compte récupérer le coût de production.

Les consommateurs devraient se préoccuper des prix que paient les producteurs. Mais ils ne commencent généralement pas à s’inquiéter jusqu’à ce que ces coûts plus élevés leur soient répercutés sous la forme de prix plus élevés.

Il semble que nous assistons à ce que cela commence à se produire maintenant.

Des prix à la production plus élevés n’augurent rien de bon pour le récit « transitoire ». Les prix à la production étant toujours supérieurs aux prix à la consommation, il est fort probable que les entreprises répercuteront davantage de coûts sur les consommateurs dans les mois à venir.

L’administration Biden a finalement reconnu des prix plus élevés, concédant qu’ils nuisaient aux portefeuilles d’Amerian. Mais la déclaration de la Maison Blanche les a essentiellement imputés à la hausse des prix de l’énergie et à la « hausse des prix » – comme si cela pouvait entraîner des augmentations de prix généralisées dans l’ensemble de l’économie. Il n’est pas admis que l’impression de milliers de milliards de dollars dans l’air et la douche des Américains avec de l’argent de relance pourraient être un facteur dans ce tourbillon inflationniste.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, continue de pousser le discours sur l’inflation « transitoire ». Elle a de nouveau affirmé qu’il ne s’agissait que d’un sous-produit de la reprise économique et insiste sur le fait que la Fed ne laissera pas l’inflation devenir incontrôlable. Elle a déclaré: « Je m’attendrais à ce que les augmentations de prix se stabilisent et nous reviendrons à une inflation plus proche des 2% que nous considérons comme normaux. »

Bien sûr, même si l’inflation retombe à la « normale », cela ne signifie pas que les prix retomberont aux niveaux que nous avons vus avant cette poussée d’inflation. Les augmentations de prix sont éternelles. Yellen signifie simplement que le coût de la vie augmentera de 2% par rapport au nouveau niveau de prix plus élevé.

Apparemment, tout le monde n’achète plus le mantra « transitoire » de l’inflation. L’or s’est redressé sur les données d’inflation et est passé au-dessus de 1 850 $ l’once entre les jours. Mais un rallye du dollar a créé des vents contraires pour l’or plus tard dans la journée. L’idée que la Fed peut lutter avec succès contre le monstre de l’inflation est toujours vivante. Dans un tweet, Schiff a déclaré que le rallye du dollar n’avait aucun sens.

Le fait que le dollar perde du pouvoir d’achat beaucoup plus rapidement que prévu ne rend pas le dollar plus précieux. Pourtant, les traders achètent des dollars parce qu’ils s’attendent naïvement à ce que la Fed resserre sa politique pour lutter contre l’inflation. C’est un pari perdu.

Pendant ce temps, les gains hebdomadaires réels moyens sont devenus négatifs. En d’autres termes, les salaires ne suivent pas la hausse des prix. Cela souligne le fait que l’inflation est une taxe et qu’elle frappe le plus durement la classe moyenne et les travailleurs. Comme Schiff l’a noté dans une récente interview avec Megyn Kelly, les riches ont tendance à posséder des actifs dont la valeur augmente à mesure que l’inflation augmente.

Lire la suite @ SchiffGold.com