Ils se marient 20 mois après s’être rencontrés dans le groupe #Quédateencasa

Monique et Chico, Il y a 20 mois, ils ne se connaissaient pas. Elle a vécu dans Alicante et lui dans Alcoy. Elle avait deux filles et il avait deux autres fils. Leurs vies, pendant plus de 40 ans, s’étaient déroulées en parallèle, mais elles ne s’étaient pas croisées. Jusqu’en mars 2020, la pandémie, la coronavirus, confinement… Rien de bon, a priori. Même si, a posteriori, il en est ressorti quelque chose de bon. Les deux, enfermés, sans grand chose à faire, se sont joints #Reste à la maison, un groupe de Facebook que la seule chose qu’il voulait était de divertir en ces jours de solitude, d’ennui et d’ennui. Ils se sont rencontrés, ont discuté – pendant « de nombreuses heures » – et sont tombés amoureux l’un de l’autre. Le monde s’effondrait… et, vous savez, ils sont tombés amoureux. 20 mois plus tard, ils se sont mariés.

Son histoire aurait aussi bien pu l’écrire Manuel Vilas, qui dans son dernier roman (Los Besos) unit Salvador et Monserrat en plein confinement pour qu’à leur manière, ils finissent par avoir une relation amoureuse. Son histoire, cependant, n’est pas réelle. Mónica et Manuel – désolé, Chico, comme ses connaissances l’appellent – oui c’est ça. « Il m’a dit: « Tu vas tomber amoureux de moi et tu vas m’épouser. » Et c’est comme ça ”, raconte la petite amie à EL ESPAÑOL.

Cette même semaine, ils ont célébré leur mariage. « Nous étions 50, les seuls : famille, amis proches… Ce n’était pas le bordel, mais tout s’est avéré parfait. Cela a été magnifique », dit-il. Monique, toujours excité, heureux, attendant une éventuelle lune de miel. « On ne sait toujours pas où on va aller, on attend les restrictions, la pandémie… mais on veut le fêter en partant en vacances », poursuit-il, sans perdre ce sourire que seuls les amoureux sont autorisés.

Monique, sceptique

Monica (46 ans), ouvrière de Antiu Xixona -Oui, elle fait du nougat- elle pourrait bien être la vedette de n’importe quel film de Noël. Chico, un peu plus âgé (52 ans), ouvrier du bâtiment, se consacre à « monter les façades des supermarchés et monter les affiches des autoroutes ». Les deux, jusqu’à il y a 20 mois, étaient séparés de 59 kilomètres (45 minutes en voiture, ceux qui sont éloignés de Alcoy à Alicante) et ne s’attendaient à rien d’autre qu’à reprendre leur vie en main.

Il arrive cependant que la vie offre des chemins impénétrables vers le destin. Tous les deux, ce foutu mars 2020, ont décidé de rejoindre le groupe Facebook #Quédateencasa, l’un des nombreux qui ont vu le jour à la suite du confinement. Les deux, un mois plus tard, ont échangé leurs points de vue dans la même publication. « Ils ont demandé d’où nous venions ? J’ai dit que d’Alicante, il m’a répondu que d’Alcoy… et j’ai pensé : ‘Eh bien,’ sans grand enthousiasme », raconte Monica à ce journal.

Monica et Chico, le premier jour de leur rencontre.

Chico, cependant, a essayé de la contacter. « Il m’a écrit un privé, m’a invité à une soirée virtuelle… ‘Quelle bêtise’, pensais-je. » Elle était sceptique après tout, mais il a insisté. Si je descends te voir, si je dois te rencontrer… « Je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je fais avec cet homme ? Mais, petit à petit, ils sont tombés amoureux, entre des heures et des heures de conversation, de la biographie prête à être connue de l’autre, de tout le temps et de rien qui les empêcherait de « démarrer » une relation d’amitié à un distance.

Jusqu’à ce que la désescalade arrive. « Il l’a joué. Il est descendu d’Alcoy à Alicante pour me rencontrer, il aurait pu être condamné à une amende… et je n’étais pas sûre qu’il vienne… Mais il m’a dit : ‘Tu vas tomber amoureuse de moi’. Dit et fait. Monica l’a invité chez elle et tout s’est bien passé. « Mes filles étaient ravies et… ». La relation, sans ordinateur impliqué, a commencé à être quelque chose de sérieux.

Le mariage

Monica et Chico ont pris la décision de se marier en septembre. « Vous êtes fou », nous ont-ils dit. » Mais ils ont voulu officialiser leurs fiançailles. Ils ont fait les papiers et cette semaine, ils ont donné le oui que je veux. « Ma sœur m’a dit : « Mettez-le sur le groupe Facebook. » À l’heure actuelle, la publication compte 9 000 likes. C’était très joli tout ça », explique la mariée à ce journal.

« J’ai dit que soit je me mariais avant la fin de l’année, soit je ne l’ai pas fait, que j’étais très vieille », poursuit Monica. « Nous n’avons pas perdu de temps », conclut-il. Ils ont déjà fait (fait) beaucoup pendant le temps du confinement. Désormais, elle veut vivre, partir en voyage de noces, rester amoureuse et faire sienne la théorie du fil rouge, celle qui insiste, sans restriction, pour que les personnes qui sont destinées à se rencontrer, quoi qu’il arrive ou quelles circonstances donneront.

