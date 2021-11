ils semblent en bonne santé, mais ils ne le sont pas

05/11/21 à 12:58 CET

Marie Docteur

Plusieurs fois, nos enfants sont réticents à manger des fruits et nous, pour les amener à le faire, nous les transformons en jus. Soit à la maison, en faisant des jus naturels, soit en achetant des jus emballés au supermarché. Les jus sont-ils une alternative saine aux fruits entiers ? Sont-ils une bonne option de boisson pour nos enfants ? Les diététiciens-nutritionnistes nous disent non. La raison est dans le sucre. On vous l’explique.

Le jus de fruit n’est pas un fruit

La première chose sur laquelle nous devons être clairs est que le jus de fruit n’est pas un fruit. C’est ainsi que le diététicien-nutritionniste Aitor Sánchez l’explique dans son livre ‘Qu’est-ce que je nourris ? : Guide pour que les petits mangent sainement’ : « Lorsqu’on presse une orange et qu’on ne consomme pas toute sa pulpe, on perd une proportion importante de vitamines et de minéraux, mais surtout de fibres. Les fibres sont cruciales dans la réponse insulinique qui se produit, car le sucre d’un fruit n’est pas absorbé à la même vitesse que le sucre d’un jus ».

Par conséquent, lorsque nos enfants boivent un jus d’orange, même s’il est fraîchement pressé, en plus d’avoir perdu la possibilité d’obtenir de nombreuses vitamines présentes dans la pulpe, le sucre du fruit tombe dans leur corps de la même manière. que le sucre libre, ce qui augmente le risque de surpoids ou de carie dentaire.

Qu’est-ce que le sucre libre et pourquoi devrait-il être réduit ?

Le nutritionniste et créateur du mouvement Realfooding Carlos Ríos, explique de manière simple sur son Instagram la différence entre sucre intrinsèque, sucre libre et sucre ajouté libre.

Sucre intrinsèque

C’est le sucre contenu dans la nourriture elle-même. On le trouve dans les fruits, les légumes et le lait.

Sucre ajouté gratuit

Le sucre ajouté est le sucre libre qui a été ajouté à l’aliment/produit lors de sa production (industrie), de sa préparation (cuisiniers) ou au moment de sa consommation (quand on ajoute du sucre au café, par exemple).

Sucre gratuit

Bien que les jus de fruits ne contiennent pas de sucre ajouté, ils contiennent une grande quantité de sucre libre, car le fruit n’est pas entier et ne maintient pas sa matrice nutritionnelle. C’est pourquoi prendre des fruits en jus n’est pas sain, car le sucre qu’ils contiennent tombe dans notre corps de la même manière que le sucre libre, provoquant des pics de glucose.

Les sucres naturels des fruits naturels sont convertis à toutes fins utiles en sucres libres si nous pressons le fruit

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que les enfants de 2 à 18 ans consomment moins de 25 grammes de sucres ajoutés par jour. Avant deux ans, zéro. La raison en est que la consommation de sucre ajouté il est associé à une détérioration de la santé, à la carie dentaire, au diabète, au surpoids, à l’obésité, ce qui, à son tour, augmente le risque de problèmes cardiovasculaires et de certains types de cancer.

Attention, les sucres ajoutés ne disent rien sur le sucre intrinsèque. Par conséquent, il ne faut pas compter dans ce calcul le sucre qu’ils consomment dans les fruits, les légumes et le lait. Oui il faut compter le sucre dans les jus naturels, d’après ce que nous avons expliqué précédemment.

Un jus d’orange n’est jamais égal sur le plan nutritionnel à une orange entière | Freepik

Comment faire manger des fruits à mon enfant

Maintenant qu’il est devenu clair pour nous que pour que notre enfant consomme des fruits, ce n’est pas une bonne idée de les transformer en jus, que pouvons-nous faire pour que notre enfant mange des fruits ? Je vais vous donner quelques conseils de notre pédiatre de famille : Lucía, ma pédiatre :

Que le fruit soit toujours visible et accessible. Pour ce faire, une bonne idée est de toujours avoir un bol de fruits sur la table de la cuisine ou sur le comptoir. Mieux si nous l’avons déjà coupé et épluché dans le réfrigérateur, il sera donc toujours prêt à manger.Présenter les fruits en morceaux piqué sur des cure-dents au petit déjeuner, par exemple. Si nous utilisons l’imagination et mélangeons des fruits de différentes couleurs, nous pouvons faire des visages ou des figures pour qu’il soit plus amusant pour les enfants de les manger.Profitez d’autres aliments qu’il aime. Vous aimez le yaourt ? Vous pouvez préparer un bol de yaourt avec des fruits.Choisissez bien votre moment. Nous avons tendance à donner les fruits au dessert, lorsque nos enfants n’ont plus faim. Et si tu l’emmenais à la sortie de l’école ? Ils ont tendance à partir affamés.Soyez un exemple. Vous êtes leur référence, si vous, leurs parents, ne mangez pas de fruits, vos enfants non plus.

4 raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais remplacer le jus de fruits

Fibre: dans le jus, nous perdons toutes les fibres si recommandées dans notre alimentation.Sucre: Les sucres naturels des fruits naturels sont convertis à toutes fins utiles en sucres libres si nous pressons le fruit. Lors du lancement de la pulpe, la matrice & rdquor; qui est celui qui retient les sucres. Dans des conditions normales (fruits entiers), la matrice provoque une libération plus lente des sucres dans notre organisme. Lorsque ce mécanisme disparaît en pressant le fruit, le sucre se comporte comme des sucres libres libérés directement dans notre flux circulatoire, provoquant des pics d’insuline déconseillés, notamment chez l’enfant.C’est beaucoup plus satisfaisant prendre les fruits en morceaux qu’en jus. La mastication joue un rôle clé.Les jus sont hypercaloriques si nous les comparons avec le fruit entier. Un enfant prend au plus une orange entière ou une pomme entière, mais en jus il pourrait en prendre trois ou quatre morceaux. Ou non?