L’ancien défenseur de Liverpool, John Arne Riise, a défendu le manager de Manchester United sous les tirs d’Ole Gunnar Solskjaer et a imputé les problèmes actuels du club aux joueurs.

Les couteaux semblent être affûtés pour Solskjaer après la forme lamentable de United. Après un bon début de campagne, ils n’ont pris que quatre points sur les six derniers matchs pour occuper la sixième place du classement. Les Red Devils ont déjà neuf points de retard sur Chelsea.

Et toute ambition de défier le titre a été remplacée par l’espoir d’une place parmi les quatre premiers. Bien que les résultats aient été désastreux, les performances des géants d’Old Trafford ont été abjectes.

Ils ont capitulé pour perdre 4-2 contre Leicester City tout en étant gênés 5-0 par Liverpool. Et l’affichage édenté de samedi dans une défaite à domicile 2-0 contre Manchester City n’a pas fait grand-chose pour apaiser les fans.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles United est prêt à appuyer sur la gâchette et à renvoyer Solskjaer. Mais quelques rapports affirment que la tenue du nord-ouest tenir le feu et voir s’il peut changer les choses.

Riise a affronté United à plusieurs reprises au cours d’une période de sept ans avec les Reds. Et l’ancien international norvégien sait ce que son compatriote doit endurer lorsqu’il est à la barre.

« Je me sens pour lui, en tant que personne, bien sûr, mais il est entré dans l’un des plus grands emplois au monde », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Et quand les choses ne vont pas bien, comme elles le sont maintenant, c’est si facile à apprendre et à gérer mais, en même temps, j’ai regardé les trois ou quatre derniers matchs de Man Utd et l’attitude des joueurs – vous ne peut pas toujours blâmer le manager pour tout.

Riise vise les joueurs sous-performants

Uni bien recruté pendant l’été, avec le retour de Cristiano Ronaldo la cerise sur le gâteau. Mais il y a un sentiment que l’équilibre de l’équipe n’est pas juste et qu’ils manquent de direction.

Riise est allé plus loin et a suggéré que le malaise actuel était dû à l’attitude des joueurs.

« Regardez l’agressivité, l’étroitesse, la volonté de se battre pour le club – ce n’est pas là des joueurs », a-t-il ajouté. « Et ça m’agace parce que comme moi, je n’étais pas le joueur le plus technique, mais au moins j’ai donné 110%, peu importe comment je jouais.

« Regardez les joueurs de Man Utd maintenant, ils ne semblent pas s’en soucier. »

Et le Scandinave de 41 ans a laissé entendre que quelques-uns de ses anciens coéquipiers ne supporteraient pas la situation.

« Si cela s’est produit quand je jouais, je sais que Stevie [Gerrard], Jamie Carragher nous écraserait tout simplement », a-t-il poursuivi.

