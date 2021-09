Ils s’en prennent à Gloria Trevi pour fraude fiscale… la CRF dénonce la chanteuse et son mari – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’Unité de renseignement financier (UIF) a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général (FGR) pour enquêter sur la chanteuse Gloria Trevi et son mari, l’avocat Armando Gómez Martínez, pour fraude fiscale présumée de plus de 400 millions de pesos et opérations avec des ressources de d’origine, ont révélé des responsables fédéraux.

La plainte a été présentée au Bureau des Parties FGR le 8 septembre, considérant que les sociétés qui possèdent et qui ont leur siège social au Texas, aux États-Unis, sont utilisées pour échapper au paiement des impôts sur le territoire national, parmi lesquelles Great Tallent. LLC, enregistrée le 23 juin 2005, a indiqué les sources consultées.

L’année dernière, selon les données de la plateforme Internet Open Corporates, où des informations sur les entreprises du monde entier peuvent être consultées, entre mai et juin dernier, la société Great Tallent LLC a changé de directeur et Gloria Trevi a été remplacée à la direction de l’entreprise, un poste qui est tombé à son mari.

Selon des témoignages ministériels, dans la plainte déposée, il est mentionné que parmi les transferts pour lesquels les impôts n’auraient pas été payés, il y en a un de plus de 7 millions de pesos, qui a servi à détecter des opérations inhabituelles de la chanteuse et de son mari. La Jornada a cherché à ratifier l’information avec la CRF, mais le personnel de l’unité s’est limité à commenter qu’il s’agit d’une affaire qui n’a pas été diffusée publiquement.

Gómez Martínez a été arrêté en novembre 1999 par les autorités américaines lorsqu’il a été découvert qu’il tentait de transférer au Mexique, sans faire la déclaration correspondante, 410 000 dollars en espèces.

Le justiciable a obtenu une libération conditionnelle, mais a violé l’accord auquel il était parvenu et est retourné sans autorisation au Mexique, pour lequel un mandat d’arrêt a été émis contre lui. En février 2005, après avoir plaidé coupable du crime de trafic d’argent, il a été condamné à quatre mois de prison, qu’il a purgé la même année à la prison de La Villa, à Hidalgo, au Texas.

Quant à Gloria Trevi, la chanteuse et femme d’affaires, a subi en 1999 les conséquences d’une plainte déposée contre elle et qui était à l’époque son partenaire sentimental, le représentant artistique Sergio Andrade. Tous deux ont été accusés d’enlèvement, de corruption, d’abus et de viol de mineurs.

Dans ce cas, pendant près de 10 mois, ils ont été des fugitifs de la justice, jusqu’à ce qu’ils soient détenus par les autorités brésiliennes. Dans ce pays, Gloría Trevi et la coaccusée ont passé plus de trois ans en prison, jusqu’à ce qu’elle décide d’accepter l’extradition et soit renvoyée au Mexique.