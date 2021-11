Ils seront témoins d’une nuit mémorable dont ils se souviendront longtemps

LAS VEGAS (3 novembre 2021) – Le boxeur mexicain All-Star et champion du monde WBC / WBA / WBO des super-moyens unifié Canelo lvarez et le champion du monde IBF des super-moyens invaincu Caleb « Sweethands » Plant a palpité ce qui sera une soirée historique lors de sa finale conférence de presse à Las Vegas ce mercredi, donnant le coup d’envoi aux événements de la semaine d’un combat historique qui sera en tête d’affiche de l’événement principal SHOWTIME PPV ce samedi 6 novembre dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions du MGM Grand Garden Arena.

Canelo et Plant ont partagé une scène pour la première fois depuis cette conférence de presse inaugurale à Los Angeles à la mi-septembre, où les deux boxeurs ont échangé des coups de poing et des coups de poing. Celui qui l’emportera samedi entrera dans l’histoire en tant que premier champion incontesté des super-moyens depuis que les quatre ceintures ont été déchargées.

Les billets pour cet événement sont déjà en vente sur AXS.com. L’événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value

Voici ce que les participants à la conférence de presse avaient à dire mercredi :

CANELO LVAREZ

« Merci beaucoup à tous pour votre soutien et pour avoir rendu ce combat possible. Cela a été un long voyage dans ma carrière pour arriver à ce moment, et maintenant nous ne sommes plus qu’à quelques jours de faire l’histoire.

« C’est tellement différent quand vous êtes sur le ring. Je ne pense pas que notre altercation de la première conférence de presse soit quelque chose qui se prolonge dans le combat (stratégiquement).

«J’ai affronté plusieurs bons combattants avec des styles similaires à Caleb. J’ai déjà vu son style et je sais comment le contrer. Cela me donne encore plus de confiance dans mon expérience avant ce combat.

« Je m’entraîne toujours à 100 % d’effort et selon le style de mon rival de service. J’aime l’idée que Caleb arrive convaincu qu’il va gagner ce combat. Cela rendra ce combat encore plus excitant pour les fans.

« L’objectif est d’être l’un des meilleurs de tous les temps. Je suis très fier de tout ce que j’ai accompli pour en arriver là où je suis aujourd’hui. Je n’arrêterai pas jusqu’à ce que je l’aie.

« Je ne pense qu’à une chose, c’est gagner. Tout le reste est hors de mon contrôle. Je me concentre uniquement sur ce qui va se passer à l’intérieur du ring samedi soir.

« Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler avec (le pilote mexicain de Formule 1 Sergio) ‘Checo’ Perez, mais la possibilité que nous puissions tous les deux entrer dans l’histoire le même week-end me motive beaucoup. Mon objectif est que ce week-end soit inoubliable pour tous les Mexicains.

«Je suis calme et excité pour ce combat en même temps. Excité de devenir un champion incontesté et d’entrer dans l’histoire. C’est ce que je veux, puisque c’est ce que je fais.

« Seuls cinq boxeurs masculins ont réussi à être des champions incontestés. Mon obsession est d’être le sixième.

«Je vous invite à vous mettre à l’écoute de ce combat historique. Ils seront témoins de quelque chose dont ils se souviendront longtemps ».

USINE DE CALEB

« Il n’y a plus grand chose à dire. Canelo a déjà dit que les Mexicains ne plaisantent pas. J’aime le savoir, puisque dans mon pays on ne baise pas non plus.

« Ne manquez pas le combat ce samedi soir. Vous verrez le premier champion incontesté des super-moyens de l’histoire du sport. C’est l’histoire, et vous regardez l’homme qui fera l’histoire. Son nom est Caleb Plant.

« Je n’avais pas l’intention d’irriter Canelo lors de cette première conférence de presse. Je pense que la presse l’a exagéré plus que nous. Nous avons tous les deux été dans des combats pires que cela. Lorsque la cloche sonnera, tout sera totalement différent.

« J’aime me concentrer sur ce qui est devant moi. Canelo n’était pas à mon poids jusqu’à récemment, donc je ne pensais pas le combattre. Une fois qu’il est entré dans cette division, je savais que ce serait un énorme méga combat et nous y sommes.

« Je dois atteindre mon objectif de toute façon. C’est ainsi que nous sommes arrivés ici avec mon équipe. Que ce soit en boxe ou dans la vie, je suis arrivé ici quoi qu’il arrive. J’ai eu l’occasion de baisser les bras, mais je ne l’ai pas fait.

« Je vois ce combat se terminer par Jimmy Lennon Jr. disant »… et le nouveau champion incontesté et toujours invaincu… ». Canelo a eu plusieurs combats rapprochés, mais j’ai l’impression que les bonnes personnes sont affectées pour prendre les décisions appropriées ce samedi soir. Je me concentre uniquement sur ma stratégie et ce que je dois faire pour gagner.

« Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Je ne peux pas écouter ceux qui doutent de moi, je ne serais pas ici si je le faisais. J’ai déjà atteint le point d’autres combats et j’aime le faire. J’aime qu’il y ait des gens qui forcent contre moi. Cela me motive encore plus, même si on ne manque pas de motivation quand on est si près d’être incontesté.

« Ne manquez pas ce combat. Non seulement ce sera le plus important de l’année, mais ils assisteront également à quelque chose d’historique lorsque je serai couronné premier champion incontesté des super-moyens. »

EDDY REYNOSO, Coach et Manager de Canelo

« Nous avons non seulement eu un excellent camp d’entraînement, mais aussi un excellent palmarès. Ce sera la cerise sur le gâteau.

« Nous avons affronté tellement de champions différents. Il ne reste pas grand-chose à dire sur la carrière de Canelo. Ce samedi, tout le monde sera témoin du premier champion du monde mexicain incontesté de l’histoire.

« Nous respectons l’éthique de travail de Caleb Plant, mais nous sommes meilleurs et nous le prouverons ce samedi soir. L’objectif est d’être au top ».

JUSTIN GAMBER, Co-Formateur Usine

« Je tiens à remercier tous les membres de notre équipe qui sont avec nous jour après jour. Nous avons la meilleure équipe de boxe.

« Dire que nous avons eu la meilleure séance d’entraînement est banal, mais je le répète. Chaque camp a été formidable pour diverses raisons. Celui-ci avait ses défis, mais il a été le meilleur de tous.

« Nous ne laissons rien en suspens. Nous faisons de notre mieux pour ce combat. Cette version de Caleb est la meilleure de toutes.

«Nous avons 12 rounds à combattre, mais je ne doute pas de qui aura le bras levé à la fin du combat. Ce sera Caleb Plant, le premier champion du monde incontesté des super-moyens de l’histoire.

« Affronter le meilleur combattant livre pour livre de la planète est très exigeant, mais nous avons déjà été confrontés à ce genre de défis. Nous avons préparé toute notre vie à ce combat ».

STEPHEN ESPINOZA, Président de SHOWTIME Sports

« 2021 a été l’une des années les plus prolifiques pour SHOWTIME Sports. À la fin de cette année, nous aurons produit 42 épreuves combinées de boxe et d’arts martiaux mixtes entre janvier et décembre, faisant de cette année le deuxième plus grand sport de combat à la télévision de notre histoire. Aucun autre réseau ne présente le sport avec la même qualité, l’expérience, la clarté et l’objectivité.

« Nous sommes ravis d’être de retour au MGM Grand Garden Arena avec nos partenaires – Canelo Promotions, PBC, TGB Promotions -. C’est le berceau des combats historiques. Roberto Duran, George Foreman, Mike Tyson, Roy Jones Jr. Ils ont tous combattu ici, le bon endroit pour un combat de ce calibre.

« Vous connaissez déjà Canelo, le combattant numéro un mondial par consensus. Professionnel à partir de 15 ans. Il n’a jamais baissé les bras. Il y a beaucoup de discussions pour savoir s’il est l’un des meilleurs boxeurs mexicains de tous les temps, mais ce n’est pas le bon débat. Le bon débat est de savoir quelle est votre place parmi les meilleurs de l’histoire du monde. Il a combattu 20 fois contre des champions du monde. 11 de ses 12 derniers combats ont été contre des champions du monde.Il cherche à devenir le premier champion mexicain incontesté depuis que les quatre ceintures ont été disputées. Si Canelo réussit, il l’aura fait seulement 11 mois après avoir remporté son titre de première division.

« Si Plant gagne et devient incontesté, il l’aura fait en un peu plus de deux ans, et cela témoigne de la qualité des combats auxquels les deux ont été confrontés. Vous connaissez Caleb Plant, un champion du monde IBF. Invaincu. Quand les gens demandent « Qu’est-ce que Caleb Plant offre dans ce combat ? » La meilleure question est « Qu’est-ce qu’il n’offre pas ? Il est grand, fort, rapide et un excellent combattant avec de l’agilité et une grande capacité défensive, un excellent jab et une soif de gloire qui l’a amené ici.

«Il est donc tentant de voir quelqu’un comme Canelo – n ° 1 livre pour livre, la meilleure star de la boxe – et de penser qu’il dominera à nouveau. Ce sera son combat le plus exigeant depuis qu’il a affronté Gennadiy Golovkin. Un concours avec beaucoup d’animosité et de fierté et un héritage en jeu. C’est plus qu’un titre mondial incontesté, c’est de l’histoire. Ne le perdez pas ».