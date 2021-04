20/04/2021 à 13:37 CEST

Le président de la UEFA, Aleksander & Ccaron; efferin a dit aux clubs impliqués dans la Super ligue Quoi “Ils sont à temps pour changer d’avis et corriger leur erreur”, principalement par respect pour les supporters et l’histoire du football.

Le leader slovène était présent à la Congrès de l’UEFA tenu en Suisse, où il a une fois de plus critiqué l’initiative des douze clubs, leur rappelant que “Si maintenant ce sont des géants, c’est en partie grâce à l’UEFA”.

& Ccaron; eferin voulait cibler spécifiquement les clubs anglais. «Je voudrais m’adresser aux propriétaires de certains clubs anglais. Ils ont fait une énorme erreur, ils ont ignoré la culture du footballMais ce qui compte, c’est qu’ils aient le temps de changer d’avis, tout le monde fait des erreurs, les fans anglais méritent que vous corrigiez les leurs, ils méritent le respect », a-t-il déclaré.

Il a également souligné le soutien que l’UEFA a reçu de tous les gouvernements, de la FIFA, des ligues, des supporters et des médias et a particulièrement remercié le rôle de certains présidents comme le PSG, Nasser Al-Khelaifi, celui du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, l’Olympique de Lyon, Salles de classe Jean-Michel, et celle de Séville, José Castro, présent dans la salle. “Merci Nasser. Vous avez montré à la personne que vous êtes. Merci à Rummenige, Aulas, José, qui hier ont eu une bonne conversation. Vous avez choisi la solidarité. Nous avons choisi la solidarité et c’est le bon choix que nous ne regretterons pas”, il remarqua.

Dans son discours, & Ccaron; eferin a défendu le modèle sportif de l’UEFA et ses compétitions, qui ont besoin “sachez que tout est possible, que chacun a sa chance et que le rêve reste vivant “.

“Le football est dynamique et imprévisible, c’est ce qui le rend si beau, si populaire et si réussi”, a-t-il déclaré, donnant les exemples de Manchester United avant l’arrivée de Sir Alex Ferguson vague Juventus en Serie B il y a 15 saisons. Sur un ton très critique, il a souligné que les clubs qui soutiennent la Superliga “ils ne comprennent pas que le football change” Oui “Ils ne voient que les changements dans leurs comptes bancaires.”

“Ces clubs que l’on pense être grands et intouchables ils doivent se souvenir d’où ils viennent, ils doivent se rendre compte que s’ils sont des géants aujourd’hui c’est en partie grâce à l’UEFA, qui depuis 60 ans a protégé l’idéal des compétitions, ils sont basés sur le mérite sportif. Sans l’UEFA, qui sait où ils seraient “, il s’est demandé.

& Ccaron; eferin a prédit que le football sortira renforcé de la crise actuelle et était sûr qu’il sera à la hauteur de l’organisation d’un succès Eurocup, ce qui sera “l’occasion idéale de montrer au monde que l’Europe s’adapte”.