Ils sont arrêtés pour vol dans un institut d’Alicante et finissent par démanteler un jardin de Marie

Des agents de la Police nationale ont arrêté les auteurs d’un vol avec force dans le Institut des Cavanilles (situé dans le quartier de Babel, à Alicante). Les détenus avaient volé du matériel audiovisuel et, plus tard, en avaient vendu une partie dans un magasin en vente dans la ville. Il suivait la piste des voleurs lorsque les enquêteurs ont également trouvé une plantation de marijuana à l’intérieur située dans la municipalité deet saxo.

C’était au mois de février Lorsque le centre éducatif a signalé le vol : Plusieurs caméras de surveillance de l’institut avaient enregistré trois personnes cagoulées forçant l’entrée de plusieurs salles de classe de PF. Lors du braquage, ils ont emporté du matériel informatique et audiovisuel, ainsi que des effets personnels que certains étudiants gardaient dans des casiers qu’ils ont également forcés.

Les chercheurs ont trouvé le premier fil à tirer dans un bien connu magasin d’occasion pour acheter et vendre de la ville, où un homme de nationalité pakistanaise avait vendu une partie des objets volés à l’IES Cavanilles. Les agents ont ainsi récupéré une grande partie du matériel audiovisuel et ont tracé la ligne d’enquête qui les conduirait à résoudre l’affaire. Ils ont pu trouver un autre des voleurs, qui était s’évader de prison et a été réclamé par plusieurs tribunaux du pays (trois de ces tribunaux avaient décrété son admission dans les prisons) tandis qu’un autre des suspects s’étaient enfuis à Strasbourg, en France.

La culture de marijuana en intérieur qu’un des détenus de Sax préparait. |

L’enquêteur s’est évadé de prison il s’était caché dans la ville de Sax où l’on a appris qu’il avait squatté une maison située à la périphérie de la ville. Lorsque les chercheurs ont localisé la maison, ils ont constaté que tout était prêt pour une culture de marijuana en intérieur. Cette seconde enquête a finalement été arrêtée en Guardamar del Segura, décrétant son admission en prison pour les peines qu’il avait encourues et imputant les faits qui se sont produits et qui ont fait l’objet d’une enquête au cours du dernier mois d’octobre.

Quant au troisième enquêté (qui s’était enfui en France), il a été interpellé à son retour, à son domicile habituel dans la ville d’Alicante, réussissant ainsi à mettre fin à la laborieuse enquête et à renverser l’évasion de la justice que l’enquêteur avait articulée.

L’opération a été menée par les agents du Groupe opérationnel de police judiciaire du commissariat central d’Alicante. Quant aux auteurs, trois hommes, dont deux de nationalité espagnole et un tiers de nationalité pakistanaise, âgés de 29 à 31 ans, tous ayant des antécédents, ont été déférés devant les tribunaux de la même ville, à l’exception de l’auteur qui Il a été admis en prison, qui a continué à être détenu dans le pénitencier après sa mise en examen, en attendant d’être jugé sur les faits.