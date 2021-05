“ Ils sont comme le Saint Graal ” du jazz

Certains des jazz les plus spectaculaires des années 50 (ou de n’importe quelle époque, d’ailleurs) apparaissent sur The Legendary Prestige Quintet Sessions. Il s’agit d’une compilation de 6 LP qui rassemble toutes les faces enregistrées pour le label de jazz indie de Bob Weinstock par Miles Davis et son jeune groupe révolutionnaire. Lors de la formation du quintette en juillet 1955, le saxophoniste John Coltrane, le pianiste Red Garland, le bassiste Paul Chambers et le batteur Philly Joe Jones étaient tous relativement inconnus du public acheteur de musique, mais cette situation allait rapidement changer. En effet, ils deviendraient rapidement vénérés par les amateurs de jazz comme des dieux.

«C’était de la bonne musique que nous avons faite»

Au cours de son mandat Prestige, Davis a enregistré dans plusieurs contextes différents, des quatuors et sextuor all-star aux septets. Néanmoins, sa meilleure musique pour le label résulte d’un tout nouveau quintette qu’il a assemblé à l’été 1955. Il est venu à la suite d’une apparition qui a changé la donne au 1955. Festival de jazz de Newport. La performance fascinante de Davis là-bas a attiré l’attention du producteur de Columbia George Avakian, qui a déclaré qu’il signerait le trompettiste s’il pouvait mettre sur pied un groupe de travail régulier pour présenter sa musique. Miles obligé en recrutant Garland, Chambers et Jones, avec le saxophoniste Sonny Rollins. Lorsque Rollins est parti en septembre 1955, John Coltrane est venu en remplacement, et l’un des groupes de jazz les plus grands et les plus influents des années 50 est né.

Avant de signer avec Columbia, Davis devait remplir ses obligations contractuelles envers Prestige. Après avoir enregistré Miles: The New Miles Davis Quintet, les débuts du groupe pour le label, le 16 novembre 1955, il est entré dans Rudy Van Gelderde Studio Hackensack deux fois de plus: pour deux sessions d’enregistrement marathon, tenues respectivement le 11 mai et le 26 octobre 1956.

Il y avait peu de préparation à l’avance. Miles a traité les deux sessions comme s’il jouait un concert, appelant les titres des chansons et comptant dans le groupe. Ils sont rapidement passés d’une chanson à l’autre sans faire d’histoires ni de seconde prise. Ce qui en a résulté a finalement été séquencé par Weinstock en quatre albums différents: Cookin ‘, Relaxin ‘, Travailler dans’, et Steamin ‘. Ils ont non seulement contribué à faire de Miles Davis un pionnier intrépide du jazz, mais ils ont également établi son quintette comme l’un des petits groupes les plus importants du jazz. Comme il l’écrivait dans ses mémoires de 1989, Miles: The Autobiography: «C’était une excellente musique que nous avons faite à ces deux sessions, et j’en suis vraiment fier aujourd’hui. Mais cela a mis fin à mon contrat avec Prestige. J’étais prêt à passer à autre chose.

«Il avait une idée en tête»

«Ces sessions pour Prestige sont ce pour quoi je suis vraiment le plus fier de lui», déclare le fils du trompettiste et ancien percussionniste, Erin Davis, dans une interview exclusive avec uDiscover Music. «La musique qu’il a faite n’était pas destinée à être légendaire, mais c’était ce qu’il voulait juste faire. Il avait une idée en tête et il savait que faire appel aux bons musiciens y arriverait. Il était comme: «Allons au studio et appelons les airs. Nous n’avons pas besoin de parler d’arrangements ou de solos, sentons-le simplement. ”

«Ils se sont juste réunis et ont appelé les airs», ajoute le cousin d’Erin, Vince Wilburn, batteur du groupe de Miles Davis dans les années 80. «Oncle Miles aimait le faire dès la première prise. De cette façon, vous obtenez la synergie du groupe. Erin et moi pouvons certifier qu’il n’aimait pas aller au-delà d’une ou deux prises dans la musique qu’il faisait. Il aimait la spontanéité. Vous deviez être sur vos gardes pour capturer ce qu’il voulait. Je ne peux qu’imaginer ce que c’était quand vous aviez Coltrane et ces gars-là en studio.

Sur The Legendary Prestige Quintet Sessions, toutes les pistes sont présentées dans l’ordre chronologique, plutôt que la façon dont Bob Weinstock les a séquencées pour la sortie. Cela donne l’impression d’entendre un concert live en studio. Erin Davis déclare: «Dans le documentaire de Stanley Nelson sur mon père, Birth Of The Cool, l’écrivain Jack Chambers explique comment ces albums sont des joyaux de musique spontanée dans la manière dont ils les ont enregistrés. Donc je pense que beaucoup de gens aiment ces sessions en particulier parce que Miles et son groupe travaillaient dans un environnement libre lorsqu’ils enregistraient.

«Vous pouvez ressentir la camaraderie et la fierté»

Miles Davis a exprimé son enthousiasme pour le groupe dans ce passage de son autobiographie: «Au début de 1956, j’aimais vraiment jouer avec ce groupe et les écouter en tant qu’individus.» Son fils Erin confirme que son père aimait énormément son premier quintette. «C’était l’un des groupes dont il me parlait», révèle-t-il. «Il ne parlait pas beaucoup de la musique, mais je me souviens qu’il nous parlait tout le temps de Philly Joe. Il racontait à Vincent et à moi des histoires sur des choses qui se sont passées sur la route – mais je serais un peu réticent à en répéter une grande partie!

Wilburn déclare: «Il ne parlait pas beaucoup de son ancienne musique, mais il racontait toujours des blagues sur Philly Joe. La camaraderie, les amitiés, le sérieux de la musique et la fierté des musiciens sont les choses que vous pouvez ressentir lors de ces dates Prestige. Cesser ces chansons en studio et faire des disques consécutifs comme ça et les sortir était incroyable. »

Le premier album du coffret provient d’une session du 16 novembre 1955, qui a abouti au premier album du groupe, Miles: The New Miles Davis Quintet. Miles utilisait souvent un klaxon en sourdine, ce qui apportait un sentiment de vulnérabilité à son son. Erin dit: «La sourdine lui a donné un son humain, comme une voix, et c’est très convaincant. Son romantisme est venu à travers sa musique sur les ballades.

“Il choisissait toujours des gars auxquels vous ne vous attendiez jamais”

Le style élancé et lyrique de Miles, comparé aux solos denses, robustes mais rhapsodiques de Coltrane, a fait du saxophoniste – qui était alors largement inconnu – le fleuret parfait du trompettiste. «Ils se complétaient», dit Erin Davis. «On pouvait entendre dans ce qu’il jouait qu’il y avait quelque chose de spécial à Coltrane. Mon père choisissait toujours des gars que vous ne vous attendiez pas à ce qu’il prenne. Il pouvait entendre quelque chose dans le jeu de quelqu’un et voulait qu’il rejoigne son groupe.

Avec Garland fournissant un piano délicatement étincelant et Chambers and Jones établissant un rapport de type ESP avec leur basse et leur batterie, le groupe s’est immédiatement imposé comme l’un des principaux petits ensembles de jazz. «C’est comme l’équipe d’étoiles des plus grands», dit Vince Wilburn. «Ce groupe était comme une masterclass.»

Faits saillants de Miles: Le nouveau quintette de Miles Davis allait de l’échangiste magnifiquement doux «Just Squeeze Me», aux «S’posin ‘» et «Stablemates», tous deux archétypaux du bop classique des années 50, plus moroses mais plus énergiques. L’album a également présenté le «Thème» écrit par Miles Davis, que le trompettiste utilisera pour fermer ses ensembles de phase pendant de nombreuses années.

Le deuxième album Prestige du quintette, Cookin ‘With The Miles Davis Quintet – dont les temps forts comprenaient «My Funny Valentine» et «Airegin» – a été enregistré le 26 octobre 1956, mais au moment où il est sorti, en juillet 1957, le groupe de Miles avait sorti son premier album de Columbia, ‘Round About Midnight.

“Une masterclass pour travailler les airs”

Plutôt que de saturer le marché, Bob Weinstock avait décidé d’étaler la sortie des albums Prestige restants de Davis sur plusieurs années. Relaxin ‘With The Miles Davis Quintet est apparu en mars 1958, tiré des deux sessions finales marathon du trompettiste pour Prestige, deux ans plus tôt. Les coupes meurtrières de l’album étaient une version scintillante de «If I Were A Bell» et une reconfiguration dynamique de «Oleo» de Sonny Rollins.

Prestige a sorti Workin ‘With The Miles Davis Quintet en décembre 1959. À ce moment-là, Miles Davis était une superstar du jazz qui venait de sortir l’immortel Kind Of Blue pour Columbia plusieurs mois plus tôt. Comme Relaxin ‘, Workin’ a été tiré des sessions de mai et octobre 1956 et présentait «Trane’s Blues», «Four» (un morceau écrit à Miles qui est devenu un standard du jazz) et la beauté envoûtante «It Never Entered My Mind». Ce dernier était une chanson pour laquelle Miles avait enregistré Note bleue deux ans plus tôt.

Le dernier album Prestige du groupe était Steamin ‘With The Miles Davis Quintet. Cela aussi provient des mêmes sessions que les albums Cookin ‘, Relaxin’ et Workin ‘, et, comme ceux-ci, est un ensemble toujours engageant caractérisé par de puissantes performances individuelles et collectives. Il contient d’excellentes versions de Moine Thelonious«Eh bien, vous n’avez pas besoin», «Salt Peanuts» de Dizzy Gillespie (mettant en vedette le travail de piège à pétards de Philly Joe Jones) et le morceau moins connu de Rodgers et Hammerstein «The Surrey With The Fringe On Top», dont le pianiste Ahmad Jamal popularisé au début des années 50.

«Ils sont comme le Saint Graal»

Le sixième et dernier disque de The Legendary Prestige Quintet Sessions contient du matériel bonus rare, y compris des enregistrements essentiels qui capturent le groupe de Davis en live. Il y a quatre chansons du Café Bohemia de New York – le lieu où le quintette a perfectionné son art – deux du Blue Note Club de Philadelphie et un couple du groupe a joué dans la populaire émission télévisée Tonight Starring Steve Allen. Ils donnent un avant-goût de ce que ce magnifique groupe ressemblait à jouer devant un public.

Vince Wilburn s’est d’abord familiarisé avec les albums Prestige classiques de son oncle lorsqu’il était jeune. «J’ai grandi dans le sud de Chicago et mes parents jouaient tous ces disques au sous-sol», dit-il. «Je me souviens juste d’être allongé dans mon lit en les écoutant.

Erin Davis est allé vivre avec son père quand il avait 14 ans, mais dit qu’il n’y avait aucun de ses vieux disques dans la maison. Ce n’est qu’après le décès de Miles, en 1991, qu’Erin a commencé à découvrir à quel point le catalogue arrière de son père était vaste et varié. «Pour être honnête, après sa mort, je cherchais à combler ce trou et j’ai beaucoup écouté sa musique. J’ai juste pris sur moi d’explorer son catalogue et j’ai commencé à me plonger dans la musique de tant de périodes différentes. Quand je lance les sessions Prestige, ce n’est qu’une masterclass pour travailler les airs. »

Des décennies plus tard, le monde parle encore des enregistrements Prestige du Miles Davis Quintet. «Ce sont des joyaux pour moi», déclare Vince Wilburn. «Ils sont comme le Saint Graal.»

Le coffret de 6 LP The Legendary Prestige Quintet Sessions est maintenant disponible.