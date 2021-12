Ils sont de retour! Better Call Saul révèle l’arrivée de personnages bien connus de Breakig Bad – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Better Call Saul, n’a toujours pas de date précise pour le retour à l’écran de la série dérivée de Breaking Bad avec sa sixième et dernière saison. Mais, pour apaiser un peu l’attente des fans, la production a annoncé le retour de personnages importants qui reprendront leur rôle dans le prequel.

Ils arrivent. pic.twitter.com/xz4PPigCrA – Mieux appeler Saul (@BetterCallSaul) 17 décembre 2021

Bob Odenkirk a repris le tournage de la série il y a quelques semaines après avoir été hospitalisé après s’être effondré sur le plateau de la série. L’acteur a posté une photo de son retour le 8 septembre dans ses écrits sur les réseaux sociaux qu’il était ravi de filmer à nouveau.

Better Call Saul raconte l’histoire de Jimmy McGill et son cheminement pour se transformer en Saul Goodman. Jimmy est un ancien escroc qui essaie d’être un bon avocat au début de Better Call Saul. Qu’après différents défis, il devienne l’avocat pénaliste que nous avons rencontré pour la première fois dans Breaking Bad.

La série se déroule dans les 6 années précédant Breaking Bad.

La saison 5 mettait en vedette Jimmy exerçant le droit sous le nom de Saul Goodman pour la première fois.

Quels personnages reviennent à Better Call Saul ?

Leonel et Marco Salamanca (également connus sous le nom de cousins ​​de Salamanque ou simplement les cousins) sont apparus pour la première fois dans la série mettant en vedette Bryan Cranston dans le rôle de deux tueurs à gages, frères et travaillant pour la caserne Suarez. Ce n’est pas la première fois qu’ils reprennent leur rôle dans la série Bob Odenkirk.

« Ils sont de retour », a tweeté le compte officiel de la série sur Twitter accompagné d’une image des méchants.

Avec des informations de Redgol