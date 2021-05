Ils sont déjà là! Les premières images d’Emily dans Paris 2 looks

C’est une robe avec différents blocs imprimés, certains floraux et d’autres avec des motifs. Mettre en évidence le chapeau de seau avec lequel Emily complète cette mini robe pour lui donner un aspect beaucoup plus décontracté. C’est la preuve que les chapeaux de ce type ne vont nulle part en 2021.

Lily Collins. (.)

En revanche, sur certaines photos, Camille apparaît également vêtue, très parisienne, d’un blazer oversize en robe et portant des mocassins. Ce qui montre que les personnages de Emily et Camille resteront des opposés polaires en termes de style et de mode. Nous avons déjà parlé de la façon dont le style de Camille est beaucoup plus décontracté et en fait de notre personnage préféré dans la série.

Quant à la première de la deuxième saison, Netflix n’a pas encore confirmé de date.