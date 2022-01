« Ils sont inutiles, le virus a muté »

Nouvelles connexes

Paz Padilla Il a joué dans une émission en direct sur Instagram ce mercredi avec Anne Igartiburu et María del Monte. La femme de Cadix a révélé qu’elle avait de nouveau été infectée par Covid-19 et qu’elle était sur le point de causer des pertes dans les Telecinco Bells, bien que la chose la plus frappante dans le discours ait été son discours controversé sur les vaccins.

Face à sa deuxième infection, María del Monte lui a demandé si elle disposait des deux doses du vaccin, ce à quoi la présentatrice de Save me a répondu : « Si ce n’est pas grave, les vaccins sont inutiles« , une phrase qu’il a ensuite tenté d’expliquer avec des déclarations douteuses et des données inexactes.

« Le vaccin est une protéine qu’ils vous ont mis, l’Araignée [sic] c’est là que le virus entre. Mais c’est celui avec le bug de Luján [sic] et maintenant il a muté, maintenant nous avons l’Oritrón [sic] et il n’entre pas par la porte, mais par la fenêtre », a-t-il raconté.

Bien qu’Anne Igartiburu ait tenté de détourner le sujet, Paz a poursuivi sa présentation. « L’Araignée fonctionne pour la porte mais pas pour la fenêtre, donc peu importe le nombre de vaccins qu’ils vous donnent, vous êtes infecté« , a-t-il assuré, sans préciser à aucun moment que les vaccins n’ont jamais empêché l’infection, mais plutôt le développement de symptômes graves.

Anne Igartiburu, Paz Padilla et María del Monte sur le passeport covid. @anneigartiburu_ @pazpadilla pic.twitter.com/S5dKyS7wRE – TODOtele (@todotele_) 29 décembre 2021

« Le Delta et l’Oritrón ont muté en Afrique. (…) La bonne chose c’est qu’il y a tellement de personnes immunisées, qu’il y a très peu de personnes avec le Covid, on pense que ce sera la fin du Covid, » a conclu l’humoriste.

Désaccord dans ‘Save me’

Ce n’est pas la première fois que Paz Padilla fait écho à des canulars sur les vaccins. En juin dernier, le docteur Sanchez Martos dans Save me, il a abordé le débat sur l’opportunité de donner la deuxième dose aux personnes qui avaient déjà passé le virus et qui, jusque-là, n’avaient été vaccinées qu’avec une seule. « Je connais des gens très proches qui ont des anticorps et Ils ont donné à un la première dose et deux autres. Et à ceux qui n’en ont donné qu’un ils l’ont mis comme s’il était vacciné », a expliqué l’animateur.

« Si vous avez moins de 65 ans et que la maladie n’a qu’une seule dose », a expliqué le médecin avant son commentaire. Mais Paz a insisté : « Ce n’est pas vrai, parce que je connais des gens avec 40 et ils ont donné deux doses. « » Bon, si vous allez me dire que la réglementation n’est pas respectée, bien sûr… « .

« Et aussi la deuxième dose qu’ils disent est moins tolérante que la première », a poursuivi le comique, augmentant la tension devant les caméras. « Je ne sais pas qui a dit ça », a dit sèchement le docteur. « Je parle à tous ceux qui ont été vaccinés« , elle a répondu.

« En tant que médecin, ce n’est pas prouvé scientifiquement… », a tenté de clarifier Sánchez Martos, mais le présentateur l’a coupé, provoquant l’explosion du médecin. « Laisse-moi finir, mec !« , s’est-il plaint. » Scientifiquement, les personnes vaccinées avec la deuxième dose ont moins d’effets secondaires qu’avec la première. » Mais l’histoire du médecin n’avait toujours aucune valeur pour la femme de Cadix : » Excusez-moi ? Je vais m’asseoir parce que… », a-t-il commenté.

A cette occasion, Paz s’interrogeait déjà sur l’efficacité des vaccins, les relançant à des infections par le Covid-19. « Mais ne dit-on pas que le vaccin vous protège ? Comment l’avez-vous eu ? », a-t-il demandé. Le vaccin ne protège pas à 100 %, le vaccin qui protège à 100 % n’existe pas », a expliqué le médecin, visiblement agacé.

